Могут ли ребёнка не пустить в школу без сменки?

Ту же уличную обувь можно помыть, протереть влажной салфеткой, можно, наконец, надеть на неё бахилы. Отправляя рассеянных учеников домой, можно дойти до абсурда — они так и будут ходить туда-сюда, а не учиться. Более того, некоторые начнут специально что-нибудь забывать, чтобы прогулять уроки.