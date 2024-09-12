Могут ли ребёнка не пустить в школу без сменки?

"Отправить домой ребёнка, который пришёл в школу, учитель не имеет права, — пояснил председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. — Если есть урок, то школьник обязан на нём присутствовать. И неважно, что он забыл — сменную обувь, учебник или тетрадь. У школы должно быть какое-то решение на такой случай.
Ту же уличную обувь можно помыть, протереть влажной салфеткой, можно, наконец, надеть на неё бахилы. Отправляя рассеянных учеников домой, можно дойти до абсурда — они так и будут ходить туда-сюда, а не учиться. Более того, некоторые начнут специально что-нибудь забывать, чтобы прогулять уроки.
Но главное, во время учебного процесса школа несёт ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних. Если ребёнок ушёл в это время домой и с ним что-то случится, то отвечать будет именно школа".