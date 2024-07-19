Могут ли ребенка отчислить из детсада по итогам родительского собрания?

Могут ли ребенка отчислить из детского сада по решению, принятом на родительском собрании? Это в разговоре с «Мелом» объяснила юрист, член Союза юристов-блогеров Тина Васкевич.
Она рассказала, что по закону «Об образовании» обучающегося могут отчислить из образовательного учреждения, если он нарушает устав, правила внутреннего распорядка и так далее. Однако эти меры не применяются к дошкольникам.
Перечень оснований для отчисления ребенка из детского сада является закрытым, подчеркнула юрист. Ими могут быть: получение ребенком образования (завершение обучения), инициатива родителей, обстоятельства, не зависящие от воли сторон (например, ликвидация детского сада).
Ранее эксперты рассказали, кто несет ответственность, если ребенку нанесли травму в детском саду.
Айгуль Сабитова