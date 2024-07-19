Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Могут ли ребенка отчислить из детсада по итогам родительского собрания?

И по каким вообще причинам это может произойти.

Источник: Reuters

Могут ли ребенка отчислить из детского сада по решению, принятом на родительском собрании? Это в разговоре с «Мелом» объяснила юрист, член Союза юристов-блогеров Тина Васкевич.

Она рассказала, что по закону «Об образовании» обучающегося могут отчислить из образовательного учреждения, если он нарушает устав, правила внутреннего распорядка и так далее. Однако эти меры не применяются к дошкольникам.

Перечень оснований для отчисления ребенка из детского сада является закрытым, подчеркнула юрист. Ими могут быть: получение ребенком образования (завершение обучения), инициатива родителей, обстоятельства, не зависящие от воли сторон (например, ликвидация детского сада).

Ранее эксперты рассказали, кто несет ответственность, если ребенку нанесли травму в детском саду.

Айгуль Сабитова