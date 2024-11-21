Могут ли питомцы спасти от депрессии и стресса

В разговоре с «Ридусом» она рассказала, что, если у человека нет аллергии на животных и он их любит, ему полезно проводить время с собаками или кошками. Во время общения с ними у людей вырабатывается эндорфин — гормон радости. В итоге человек начинает чувствовать себя лучше. Кроме того, питомцы помогают пережить тяжелую утрату и одиночество.