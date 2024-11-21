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Могут ли питомцы спасти от депрессии и стресса

Есть мнение, что домашние животные улучшают эмоциональное состояние их хозяев. Психолог Дарья Дугенцова объяснила, так ли это на самом деле.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с «Ридусом» она рассказала, что, если у человека нет аллергии на животных и он их любит, ему полезно проводить время с собаками или кошками. Во время общения с ними у людей вырабатывается эндорфин — гормон радости. В итоге человек начинает чувствовать себя лучше. Кроме того, питомцы помогают пережить тяжелую утрату и одиночество.

Вместе с тем если человек страдает от хронического стресса, тяжелой депрессии или серьезного тревожного расстройства, то животные не спасут. Здесь нужен квалифицированный специалист, подчеркивает Дарья Дугенцова. Во время психотерапии человек прорабатывает конкретные проблемы, а не просто получает гормоны.

«У собачек нет высшего образования, они не умеют задавать вопросы, которые дают пищу для размышлений, побуждая человека работать над своим состоянием», — пояснила психолог.

Животные в доме — это не только радость, но и ответственность. В связи с этим в США работники смогут получить отпуск по уходу за питомцами Законопроект могут реализовать уже в 2025 году.