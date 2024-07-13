Могут ли оставить первоклассника на второй год?

В редакцию «Мела» поступил вопрос: ребенок не усвоил программу первого класса, поэтому родителям посоветовали отдать его в специализированную школу-интернат. Однако взрослые против. Имеют ли они право в таком случае оставить первоклассника на второй год обучения?
На вопрос ответила методист Ольга Калиниченко.
Оставить ребенка на второй год родители не могут, так как это решение нарушает права ребенка. Первоклассник остается на повторный год только в том случае, если у него есть академическая задолженность.
Если после прохождения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и получения протокола родители не согласны с рекомендациями, они имеют право обжаловать решение. Если же взрослые не имеют ничего против решения ПМПК, но не хотят переводить ребенка в школу-интернат, никто насильно не отправит его туда без письменного согласия законных представителей.
Ребенок имеет законное право оставаться в школе, в которую он поступил. Именно родители выбирают школу, форму получения общего образования (в школе или вне школы — семейная форма) и форму обучения в школе (очная, очно-заочная, заочная).
Если родители решили, что ребенок продолжит получение общего образования в своей школе по очной форме, тогда они имеют право предоставить администрации школы протокол ПМПК.
В таком случае учебное учреждение будет обязано создать условия и организовать образовательный процесс с учетом рекомендации ПМПК.
Кроме этого, для детей с ОВЗ могут быть предложены пролонгированные сроки обучения на основании решения ПМПК.
Если же родители не согласны с результатами ПМПК и отказываются предоставлять протокол комиссии, ребенок продолжит учиться на общих основаниях. Однако нужно предусмотреть все последствия, к которым может привести такое решение.
Ранее методист рассказала, за что ребенка могут поставить на внутришкольный учет.
Анна Морозова