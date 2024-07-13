Могут ли оставить первоклассника на второй год?

Если после прохождения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и получения протокола родители не согласны с рекомендациями, они имеют право обжаловать решение. Если же взрослые не имеют ничего против решения ПМПК, но не хотят переводить ребенка в школу-интернат, никто насильно не отправит его туда без письменного согласия законных представителей.