Могут ли кошки общаться при помощи своих хвостов?

Всем известно, что кошки используют хвост для того, чтобы поддерживать равновесие и контролировать свои движения. Но могут ли положения хвоста что-то говорить о состоянии животного?
Эксперты сходятся во мнении, что кошки используют свой хвост как часть системы языка тела для передачи широкого спектра эмоций. Когда животное испытывает сильные эмоции, мозг посылает сигналы мышцам хвоста. Эта связь возникает мгновенно, позволяя части тела двигаться с молниеносной скоростью и точностью.
Поднятый вверх хвост обычно сигнализирует о дружелюбном социальном поведении. Однако одно исследование показало, что сигнал «хвост вверх» говорит о дружеском общении только у домашних животных. Вероятно, он появился в процессе одомашнивания.
В то же время поднятый хвост может быть реакцией на угрозу, например, на появление другой кошки на улице. Это считается попыткой казаться больше и защититься.
Опущенный хвост обычно говорит о страхе, так как кошка, наоборот, пытается стать меньше и незаметнее. Также об испуге может сказать хвост, обмотанный вокруг тела животного. А если оно бьет хвостом по земле или быстро двигает им из стороны в сторону или вверх-вниз, это может быть признаком того, что оно сердится.
Определить эмоциональное состояние кошки по её хвосту может показаться простым делом, но контекст тоже имеет решающее значение. Важно учитывать все тело животного и то, что происходит вокруг него.
Кроме того, кошки могут по-разному вилять хвостом в зависимости от того, общаются ли они с людьми или со своими сородичами.
Например, исследование 2021 года показало, что, когда кошки взаимодействуют друг с другом, они обычно держат хвост опущенным и больше полагаются на уши, чтобы выразить свои чувства. (Поднятые уши сигнализируют о дружелюбии, а опущенные — о враждебности.) В то же время, приближаясь к людям, животные часто поднимают хвост, особенно перед тем, как потереться о ноги.
Ранее ученые выяснили, что у домашних кошек есть 276 различных выражений морды.