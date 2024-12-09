Могут ли кошки общаться при помощи своих хвостов?

Опущенный хвост обычно говорит о страхе, так как кошка, наоборот, пытается стать меньше и незаметнее. Также об испуге может сказать хвост, обмотанный вокруг тела животного. А если оно бьет хвостом по земле или быстро двигает им из стороны в сторону или вверх-вниз, это может быть признаком того, что оно сердится.