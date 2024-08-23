Могут ли энергетические напитки с кофеином ускорить метаболизм?

Энергетические напитки приобрели новую роль. Благодаря некоторым фитнес-тренерам теперь их пьют не только для того, чтобы взбодриться, но и для снижения веса.
Конечно, многие энергетики содержат большое количество сахара. Однако некоторые производители придумали низкокалорийные варианты с заменителями сахара. Представители брендов утверждают, что подобные альтернативы могут помочь управлять весом.
Другие же идут дальше и говорят, что энергетики помогают ускорить метаболизм и сжигание жира. Но могут ли они на самом деле помочь сбросить вес? Разобрались эксперты.
Специалист по спортивной медицине в клинике Майо Эндрю Ягим сказал, что любой напиток с кофеином ускоряет метаболизм, но в краткосрочной перспективе.
Известно, что при ежедневном приеме 100 миллиграммов кофеина, по оценкам, сжигается 100 калорий. И проблема в том, что этого недостаточно, чтобы похудеть. Однако энергетические напитки становятся эффективнее сжигают жир совокупности с физическими нагрузками.
В большинстве энергетиков кофеин является основным активным ингредиентом, который часто смешивают с таурином, глюкуронолактоном, гуараной и витаминами группы В для создания того, что производители называют «энергетической смесью». Однако долгосрочная безопасность и эффективность некоторых составляющих энергетических напитков досконально не изучены, особенно в сочетании.
В некоторых случаях кофеин получают из гуараны — растения, произрастающего в Амазонке, которое содержит больше кофеина, чем кофе и чай. Другим распространенным ингредиентом является галлат эпигаллокатехина — соединение из зеленого чая, которое может ускорить метаболизм и окисление жиров. Иногда напитки содержат и хром, который помогает контролировать чувство голода.
Ученые согласны в одном — не следует полагаться на энергетические напитки при желании похудеть. Лучше всего сосредоточиться на правильном питании и физических упражнениях, а также правильном сне и поддержании уровня жидкости в организме.
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