Могут ли энергетические напитки с кофеином ускорить метаболизм?

В большинстве энергетиков кофеин является основным активным ингредиентом, который часто смешивают с таурином, глюкуронолактоном, гуараной и витаминами группы В для создания того, что производители называют «энергетической смесью». Однако долгосрочная безопасность и эффективность некоторых составляющих энергетических напитков досконально не изучены, особенно в сочетании.