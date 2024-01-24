Могут ли человеку с инвалидностью отказать в приеме на работу?

На этот вопрос ответила юрист Ирина Лукьянова:

— Трудоустройство инвалидов по законодательству РФ обеспечивается за счет квотирования для них рабочих мест. Согласно трудовому законодательству, отказать работнику в этом в силу его инвалидности нельзя. Единственным возможным основанием для отказа может быть только недостаточный уровень профессиональных знаний или их отсутствие. Таким образом, если соискатель-инвалид обладает необходимым образованием и профессиональными компетенциями, отвечающими требованиям руководителя в рамках вакантной должности, то предприятие обязано принять гражданина с ограниченными возможностями на работу. Одновременно с этим сегодня каждый работодатель обязан произвести расчет квоты для приема на работу инвалидов.

Каким образом выделяются квоты на трудоустройство инвалидов?

Работодатели обязаны создавать рабочие места для людей с инвалидностью. Квоты устанавливаются законом «О занятости населения в Российской Федерации» (статья 13.2). Минимальный размер квоты зависит от величины штата:

если сотрудников больше 100 человек, квота может быть установлена в пределах 2−4 процентов от среднего числа работников,

если сотрудников от 35 до 100 человек, квота до 3 процентов.

Организации со штатом сотрудников до 35 человек могут не предоставлять рабочие места для инвалидов. При расчете квоты в среднее число работников не включаются сотрудники, занятые вредным или опасным трудом. Не соблюдать квоту могут общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, а также общества с уставным капиталом, образованным на вклад общественного объединения инвалидов.

Трудоустройство для инвалидов в России осуществляется на общих основаниях, предусмотренных трудовым законом. Общие положения закреплены в статье 64 Трудового кодекса РФ: «Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности…, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами».

В каких случаях инвалиду могут отказать в приеме на работу?

— Есть профессии, которые требуют медосвидетельствования. В этом случае человек может получить отказ на получение вакантного места в силу его физических особенностей. Все критерии по трудоустройству инвалидов прописаны в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА). Это документ, в котором перечислены медицинские, профессиональные и иные мероприятия, на которые человек с инвалидностью вправе рассчитывать. ИПРА составляется по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭ) индивидуально для каждого человека с инвалидностью и учитывает его потребности, — уточнила Ирина Лукьянова.

«Таким образом, если деловые качества инвалида и его здоровье позволяют трудиться, то отказывать в трудоустройстве не имеют права. Однако работодатели должны удостовериться, что работа, на которую претендует инвалид, не противопоказана ему по медицинским показаниям. Если имеются противопоказания, то отказ в трудоустройстве будет обоснован и законен», — заключила юрист.