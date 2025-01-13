Могут ли бомбочки для ванны быть опасны для здоровья

Состав бомбочек для ванны
Бомбочки для ванны часто называют бурлящими шарами, хотя они не всегда такой формы. Они бывают, например, в виде звездочек, кошек и прочего.
В бомбочках всегда есть лимонная кислота и бикарбонат натрия, то есть пищевая сода, сообщает «Лайфхакер». Их прессуют в сухом виде, а когда шар для ванны попадает в воду, начинается химическая реакция. В итоге бомбочка начинает с шипением растворяться, создавая аромат и добавляя цвет. Иногда после этого появляется пена.
Также в составе бомбочки могут быть мыло, масла, минеральные соли, ароматизаторы, красители, глиттер или блестки, лепестки цветов.
Как бомбочки влияют на здоровье
Как правило, такие бомбочки безопасны для здоровья. Однако если кожа человека чувствительна к ингредиентам бурлящего шара, например к отдушкам или красителям, может возникнуть аллергическая реакция. Она проявляется в виде крапивницы (зудящие красные волдыри), зуда, сыпи, дискомфорта, воспаления, шелушения и даже отека лица.
Иногда реакция бывает настолько сильной, что приводит к анафилаксии — опасным для жизни симптомам аллергии. У человека возникают одышка и затрудненное дыхание, головокружение, отек горла, боль в груди, тошнота и рвота, учащенный и слабый пульс, потеря сознания. Симптомы развиваются быстро и могут даже привести к смерти.
Неприятную реакцию может дать и контакт с блестками. Они состоят из маленьких кусочков пластика. Их иногда сложно смыть с себя, особенно с участков, где много складок. Там могу появиться ранки, куда проникают патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекцию.
Есть ли польза от бомбочек
- Увлажнение для сухой кожи. Бомбочки могут помочь в борьбе с сухостью, но только если в их составе есть увлажняющие ингредиенты, такие как масло какао или миндаля. Эти компоненты схожи с традиционными маслами для ванн или лосьонами.
- Эстетическое удовольствие. Красители, ароматизаторы и добавки делают купание более приятным и расслабляющим, повышая настроение.
- Расслабление мышц. Некоторые производители добавляют в свои бомбочки для ванн магний и утверждают, что он помогает снять мышечное напряжение. Однако расслабляющее свойство скорее обусловлено купанием в теплой воде, а не составом.
Как может повлиять на здоровье пена для ванн
Главные действующие компоненты пены — это пенообразователи лаурилсульфат натрия (SLS) или лауретсульфат натрия (SLES). Если эти вещества будут долго находиться на коже, это повредит ее защитный барьер.
Кроме того, чем горячее вода в ванне, тем сильнее будет раздражение. У некоторых людей мытье с пеной может вызывать сухость кожи, шелушение, зуд или даже боль. Другие компоненты, например масла и ароматизаторы, могут вызвать аллергию.
У женщин пена может изменить pH влагалища и уменьшить количество «хороших» бактерий, которые там живут. Вырастет риск возникновения дрожжевых инфекций и проблем с мочевыводящими путями.
Как сделать пенную ванну, которая не навредит
- Не стоит добавлять слишком много продукта. Чем меньше пены будет в воде, тем ниже риск возникновения раздражения или инфекций.
- Вместо бомбочки возьмите эфирное масло. Эта рекомендация пригодится тем, кто принимает ванну с бомбочками или пеной прежде всего ради приятного аромата.
- Добавляйте несколько капель масла, чтобы исключить раздражение.
- Не делайте воду слишком горячей. Горячая вода может привести к раздражению после использования пены.
- Следите за реакциями своей кожи. Как правило, если кожа реагирует на кремы или лосьоны с отдушками, пена и бомбочки ей тоже не понравятся.
Отметим, холодные ванны могут принести большую пользу здоровью. Недавно британские ученые из Университета Центрального Ланкашира изучили воздействие на физическое и психического здоровье человека от погружения в холодную воду.