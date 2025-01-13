Могут ли бомбочки для ванны быть опасны для здоровья

В бомбочках всегда есть лимонная кислота и бикарбонат натрия, то есть пищевая сода, сообщает «Лайфхакер». Их прессуют в сухом виде, а когда шар для ванны попадает в воду, начинается химическая реакция. В итоге бомбочка начинает с шипением растворяться, создавая аромат и добавляя цвет. Иногда после этого появляется пена.