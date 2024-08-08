Могли ли ведьмы когда-либо существовать?

Несмотря на то, что сегодня ведьмы могут показаться выдумками Голливуда, с точки зрения истории, они существуют практически с момента зарождения цивилизации. Правда, зачастую под этими магическими существами подразумеваются шаманы, алхимики, врачи, травники и астрономы. Ведьмы же, в традиционном «понимании» этого слова, официально появились только в XV веке, когда христианская церковь признала их «добровольными учениками» дьявола, начав 300-летнюю кампанию преследования предполагаемых последователей в Европе и Америке.
Стоит отметить, что этому особенно поспособствовала публикация книги «Malleus Maleficarum», написанной двумя уважаемыми немцами в 1486 году. Этот текст, по сути, был руководством по выявлению, охоте и допросу ведьм. За 100 лет книга разошлась тиражом больше, чем любая другая книга в Европе, за исключением Библии.
С тех пор, только во Франции, в период с 1550 по 1700 год, было проведено около 2000 судебных процессов над ведьмами. Во всей же Европе, с 1500 по 1660 год, казнили примерно 80 тысяч предполагаемых ведьм. Около 80% из них были женщины, которые, как считалось, сговорились с дьяволом или были преисполнены похоти.
В истории Америки темная глава началась, когда в 1692 году десятки мужчин и женщин (в возрасте от четырех лет) были арестованы и обвинены по подозрению в колдовстве в Салеме и его окрестностях. Только за этот год около 19 человек были повешены, пятеро умерли в тюрьме, а одного забили до смерти камнями.
Позднее, в 1730 году в газете «Пенсильвания Газетт» была опубликована сатирическая статья (предположительно, написанная Бенджамином Франклином) о суде над ведьмами в Нью-Джерси. Она высветила смехотворность некоторых обвинений в колдовстве. Прошло совсем немного времени, прежде чем в Новом Свете были приняты законы, призванные защитить людей от необоснованных обвинений и осуждения.
Однако только в 1957 году, спустя множество веков притеснений и массовых убийств, власти Массачусетса принесли официальные извинения, заявив, что они были результатом «популярного в обществе истерического страха перед дьяволом».
Так существовали ли ведьмы на самом деле?
Хотя наверняка не доказано, существует ли магия в действительности, историки установили, что люди, занимающиеся «волшебной деятельностью» в древние времена (и сегодня тоже) зачастую использовали галлюциногенные травы, чтобы ввести людей в заблуждение. Таким образом они могли создать иллюзию потустороннего вмешательства.
Многие эксперты также считают, что большинство судебных процессов над ведьмами, которые привели к тысячам смертей и сожжению на кострах, вероятно, были связаны со вспышками отравлений спорыньей (род грибов, паразитирующий на некоторых злаках, вроде ржи и пшеницы).
А, если посмотреть на этот вопрос не с научной точки зрения?
Изображения и описания ведьм появлялись в различных культуры на протяжении всей истории человечества. Считается, что древними ведьмами были люди, которые практиковали колдовство, используя магические заклинания. Они могли призывать духов на помощь и общаться с умершими людьми. С точки зрения религии, большинство ведьм, разумеется, считались язычницами, выполняющими работу дьявола. Однако многие из них были просто прирожденными целительницами или так называемыми «мудрыми женщинами», знающими о полезных свойствах трав.
Неясно, когда именно ведьмы «появились», однако одно из самых ранних упоминаний о них содержится в древнем священном тексте — Библии. В Первой книге Царств, которая, как полагают, была написана между 931 и 721 годами до н. э. рассказывается о том, как царь Саул искал ведьму из Эндора, чтобы вызвать мертвого пророка Самуила, чей дух помог бы ему победить филистимскую армию. В тексте ведьма разбудила Самуила, который затем предсказал смерть Саула и его сыновей.
При этом другие библейские отрывки предостерегают от гаданий, заклинаний или использования ведьм для контакта с умершими.
Современная практика
Сегодня существуют так называемые ведьминские культы и шабаши, в которых по-прежнему занимаются колдовством. Однако в этом редко есть что-то зловещее. Традиционные ведьминские заклинания обычно заимствованы из «Книги теней», сборника мудрости и колдовства XX века. Антропологи и исследователи утверждают, что их можно сравнить с молитвами в других религиях.
Тем не менее, в некоторых странах все еще продолжается охота на ведьм. С 2010 года известно о нескольких случаях избиения и сожжения заживо мужчин и женщин, подозреваемых в колдовстве в Новой Гвинее. Аналогичные случаи насилия имели место в Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в иммигрантских общинах Европы и Соединенных Штатов.
О другой нечисти: о том, могли ли вампиры когда-либо существовать, рассказываем по ссылке.
Кристина Корчанова