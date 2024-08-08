Могли ли ведьмы когда-либо существовать?

С тех пор, только во Франции, в период с 1550 по 1700 год, было проведено около 2000 судебных процессов над ведьмами. Во всей же Европе, с 1500 по 1660 год, казнили примерно 80 тысяч предполагаемых ведьм. Около 80% из них были женщины, которые, как считалось, сговорились с дьяволом или были преисполнены похоти.