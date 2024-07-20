Могли ли вампиры когда-либо существовать

Предания о мифических существах, пьющих человеческую кровь, распространены по всему миру. Согласно исследованию, более чем в 98% культур, которые когда-либо существовали, присутствуют легенды о вампирах. Тем не менее, есть большая разница между фактами и вымыслом. Если отбросить фольклор и обратиться к историческим данным, возможно предположить, что некое подобие вампиров когда-то действительно существовало.
Возвращение к истокам
Идея о вампироподобных существах, питающихся человеческой кровью, существует уже тысячи лет. По словам Джозефа Лейкока, профессора религиоведения в Техасском государственном университете, этот миф получил распространение в Восточной Европе. Но первое упоминание слова «вампир» в английском языке относится лишь к 1700-м годам. Тогда так называли торговцев, которые завышали цены.
Древние легенды
Считается, что предания о существах, похожих на вампиров, впервые появились в древней Месопотамии. В местной мифологии существовал злой дух по имени Экимму (что означает «похититель») — мстительная душа, которая бродила по Земле в поисках возмездия. Согласно легендам, духи тех, кто не прошел надлежащий обряд погребения, вернутся в образе экимму, чтобы преследовать живых, высасывая их жизненную силу и сея смерть и болезни.
В Древней Греции были распространены легенды о существе по имени Вриколакас. В отличие от романтизированных вампиров, которых мы видим сегодня в фильмах, «вриколаки» (созвучно с «вурдалаками», не так ли?) воспринимались как беспокойные и злобные духи умерших. Считалось, что это — ожившие трупы, движимые жаждой крови и мести, которые терроризировали живых.
Распространение вампиризма
Вампиры, в современном понимании этого слова, стали популярны в массовой культуре после того, как в 1819 году писатель Джон Уильям Полидори опубликовал произведение «Вампир» — вымышленную историю, основанную на распутном поведении лорда Байрона. Это был первый в своем роде роман, в котором вампиры предстали аристократичными и соблазнительными, в отличие от самого лорда, чье поведение описано в книге.
Почти 80 лет спустя Брэм Стокер опубликовал знаменитый роман «Дракула», который, вероятно, основан на истории жизни Влада Цепеша, реального румынского принца, жаждавшего кровавой войны. В отличие от привлекательного вампира Полидори, граф Дракула просто ужасен: у него были волосатые ладони, неприятный запах изо рта, и он больше походил на труп.
Со временем образ вампира стал популярен в поп-культуре. Так, например, в 1992 году вышла экранизация романа Стокера — Фрэнсис Форд Коппола снял фильм «Граф Дракула» с Гэри Олдманом, Вайноной Райдер и Киану Ривзом в главных ролях. Впоследствии он получил четыре номинации на премию «Оскар» за правдивое воспроизведение романа 1897 года.
Нельзя не упомянуть и ставший бестселлером в 1994 году фильм «Интервью с вампиром». Известно, что он вызвал значительный ажиотаж среди поклонников вампиризма после того, как Брэд Питт и Том Круз сыграли любимых персонажей-вампиров роамана Энн Райс — Луи и Лестата.
Среди современных феноменов «распространения вампиризма» — сага Стефани Майер «Сумерки», в которой Эдвард больше походит на прототип Полидори, нежели Стокера. В любом случае, серия книг и фильмов Майер положила начало новой эры вампиров, сверкающих на солнце и с удовольствием играющих в бейсбол под раскаты грома. Все это свидетельствует об актуальности древнейшего образа.
Подтверждает этот факт и культовый сериал, разработанный в 2009 году Кевином Уильямсоном и Джули Плек. Речь, конечно, про «Дневники вампира». История Елены Гилберт и братьев Сальваторе настолько покорила мир, что обрела многомиллионную базу поклонников и завоевала множество престижных наград.
Вампиры в сериале появились из-за древнего заклинания, ставшего проклятием для многих представителей вида. Последние сезоны сериала посвящены поиску «лекарства» от вампиризма, что отсылает к первоначальным легендам и преданиям о том, что такая форма существования — настоящая кара.
Существуют ли вампиры сегодня?
Согласно опросу, проведенному в 2015 году Альянсом вампиров Атланты, в США насчитывается, по меньшей мере, 5000 человек, которые считают себя настоящими вампирами. Эти люди регулярно участвуют в различных кровавых мероприятиях и ритуалах. Некоторые даже, подобно вымышленным существам, избегают солнечного света и пьют человеческую донорскую кровь.
В отдельном материале разобрали эволюцию образа Дракулы, чтобы ответить на вопрос, как же могли выглядеть мифические существа.
Кристина Корчанова