Могли ли вампиры когда-либо существовать

В Древней Греции были распространены легенды о существе по имени Вриколакас. В отличие от романтизированных вампиров, которых мы видим сегодня в фильмах, «вриколаки» (созвучно с «вурдалаками», не так ли?) воспринимались как беспокойные и злобные духи умерших. Считалось, что это — ожившие трупы, движимые жаждой крови и мести, которые терроризировали живых.