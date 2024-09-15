Мог взять и исчезнуть. Почему Джигарханян валялся в ногах у режиссеров

Из ныне здравствующих российских актеров рекордсменами по количеству ролей являются народные артисты России Юрий Назаров и Сергей Никоненко. И вряд ли в обозримом будущем мы услышим, что кто-то из более молодого поколения приблизится к отметке в 230 фильмов, как у Никоненко, или в 265, как у Назарова. А если брать «по гамбургскому счету», то абсолютным рекордсменом среди отечественных актеров мужчин остается народный артист СССР Армен Джигарханян, снявшийся в 275 фильмах.
Таинственное исчезновение со съемок
По собственному признанию Армена Борисовича, среди актеров друзей у него не было. И это при том, что на съемочной площадке за свою большую жизнь он пересекся со всеми лучшими представителями актерской профессии.
Почему так происходило? С одной стороны, никто не отменял профессиональной ревности, с другой — из-за плотного графика Джигарханяна не раз страдали его коллеги. Актриса Тамара Семина, знавшая Армена Борисовича более 40 лет, вспоминала: «Во всех картинах, в которых он снимался, не обходилось без ЧП. Например, в разгар работы над фильмом “Расскажи мне о себе” Армен Борисович пропал спустя два дня после съемок. Искали артиста по всему Советскому Союзу. Вскоре выяснилось, что напарников Джигарханян бросил ради роли в другой картине».
Именно эта способность — объять необъятное — помогла стать Джигарханяну чемпионом по количеству ролей.
Молодой рабочий Акоп
После каждого своего таинственного исчезновения на несколько дней, когда члены съемочной группы не находили себе места от беспокойства, он возвращался и падал на колени перед режиссером, вымаливая прощение. И его прощали, потому что понимали: лучше Джигарханяна может быть только… Джигарханян. «Он всех презирал, потому как знал себе цену. Любил только себя, — вспоминала Семина. — Армену главное — себе любимому все заграбастать. Но актер он был великолепный совершенно».
В свое время Валентин Гафт даже написал небольшую эпиграмму: «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где играл Джигарханян».
Его первой ролью стал молодой рабочий Акоп в фильме «Обвал» в 1959 году. Последний же раз актера можно было увидеть в сериале «Первый парень на деревне» в 2018 году, где он сыграл деда Пифагора. Вскоре за этим должны были выйти еще три ленты, где актер начал сниматься, но из-за его болезни и смерти ни одна из них так и не была завершена.
«От Тарковского я глупости не слыхал»
Следом за рекордсменом Джигарханяном в рейтинге отечественных актеров по количеству сыгранных ролей идет народный артист России Юрий Назаров. В общей сложности он сыграл в 265 кинопроектах, среди которых «Горячий снег», «Земля Санникова», «Кавказский пленник», «Маленькая Вера», «На углу у Патриарших».
Как и Армен Джигарханян, Назаров остался востребованным артистом и в 90-е и в двухтысячные. К слову, и у него, как у Джигарханяна, первой была роль рабочего в фильме «Рассказы о Ленине» в 1957 году. А одна из самых ярких работ в фильмографии Назарова — роль в драме «Маленькая Вера», ставшей одним из символов Перестройки. Актер необычайно убедительно сыграл пьющего, но верного отца семейства Николая Семеновича.
По словам артиста, «Маленькая Вера» показывает, как жить не надо. «Призадуматься есть о чем, потому что картина правдивая. Там лжи ни слова нет. На третий день работы с Васей Пичулом я вспомнил про Андрея Тарковского, потому что от Тарковского я глупости не слыхал никогда и нигде. И от Васи Пичула тоже глупости не слыхал. Все разумно, все толково», — говорил Юрий Назаров в одном из телеинтервью.
Виртуоз эпизода
На третьем месте по количеству ролей — народный артист России Игорь Ясулович, который снялся в 238 кинокартинах. Среди его работ такие хиты, как «12 стульев», «31 июня», «Мэри Поппинс, до свидания», «Гостья из будущего», «Гардемарины, вперед!» и др. В качестве первой роли в 1961 году Ясуловичу достался персонаж физика Фёдорова в фильме «Девять дней одного года» (1961).
В августе 2023 года Игоря Ясуловича не стало, а в 2024 году на экраны вышел последний фильм с его участием — «Наследники».
В кино Ясуловичу была уготована судьба виртуоза эпизодов. Его роли второго плана стоит только назвать и сразу — образ перед глазами. Это и инженер Щукин в «12 стульях», и сосед с собачкой в «Бриллиантовой руке», Белый клоун в «Айболите-66», предводитель слепых в «Легенде о Тиле», корреспондент Винкич в картине «Время, вперед!», Игорь в ленте «Не самый удачный день», спекулянт в «Самой обаятельной и привлекательной», слуга герцога в «Том самом Мюнхгаузене», Электрон Иванович в «Гостье из будущего», Суслов в «Брежневе».
На съемках оглох на одно ухо
Чуть меньше, чем у Ясуловича, киноработ у народного артиста России Сергея Никоненко. В его копилке порядка 230 фильмов, в числе которых «Странные люди», «Зимний вечер в Гаграх», «Завтра была война», «Анкор, еще Анкор», «Китайский сервиз» и многие другие. А однажды съемки чуть не стоили Никоненко жизни.
В 1970 году во время работы над киноэпопеей «Освобождение» Сергей Никоненко должен был проползти под артиллерийским орудием, заряженным холостыми. Готовясь к сцене, режиссер Юрий Озеров приостановил съемки, а затем возобновил, и выстрел произошел раньше запланированного срока. Если бы пушка была чуть ближе к Никоненко, случилась бы трагедия. Но обошлось частичной потерей слуха на одно ухо, с которой актеру приходится жить и играть уже более полувека.
На пятом месте в рейтинге актеров с наибольшим количеством ролей расположился народный артист СССР Лев Дуров.
На его счету 225 экранных персонажей в картинах «Большая перемена», «Сирота Казанская», «Москва — Кассиопея», «17 мгновений весны», «ДАртаньян и три мушкетера» и многих других.
Кроме того, Дуров любил озвучивать мультфильмы, их на его счету 36. Впервые Лев Дуров появился на экранах в 1955 году, сыграв Яшку Козырева в фильме «Доброе утро». В последний раз мы могли увидеть Льва Дурова на экранах в 2015 году в фильме «Другие люди», где он сыграл покупателя. В том же году Лев Константинович умер.