Мог взять и исчезнуть. Почему Джигарханян валялся в ногах у режиссеров

По словам артиста, «Маленькая Вера» показывает, как жить не надо. «Призадуматься есть о чем, потому что картина правдивая. Там лжи ни слова нет. На третий день работы с Васей Пичулом я вспомнил про Андрея Тарковского, потому что от Тарковского я глупости не слыхал никогда и нигде. И от Васи Пичула тоже глупости не слыхал. Все разумно, все толково», — говорил Юрий Назаров в одном из телеинтервью.