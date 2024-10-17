Модный дом Prada сделал скафандр для высадки астронавтов на Луну

Согласно пресс-релизу, скафандры способны выдерживать экстремально высокие температуры на Южном полюсе Луны и низкие температуры в затененной местности. Отмечается, что в таких скафандрах астронавты смогут находиться в открытом космосе не менее восьми часов.
Помимо этого, скафандры обеспечивают защиту от лунной пыли. Они изготовлены из особого белого материала, который сохраняет тепло. Плюс в них удобно двигаться. Снаряжение уже прошло ряд испытаний, в том числе и подводные тесты.
Специалисты Prada отвечали за качество материала и пошив скафандров. В дизайне также есть намек на модный дом: красные линии как отсылка к линейке Prada Linea Rossa. Скафандры подходят как для мужчин, так и для женщин.
Исполнительный вице-президент Axiom Space Рассел Ральстон отметил, что партнерство технологической космической компании и модного дома «объединяет науку, искусство и инженерное дело».
В свою очередь, директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли рассказал, что работа над проектом началась до пандемийного 2020 года. Над созданием скафандров трудились около десяти сотрудников Prada, которым пришлось работать одновременно и в Милане, и на базе Axiom Space в Хьюстоне.
Полет на Луну в рамках миссии Artemis III («Артемида III») запланирован на 2026 год. В рамках миссии космонавты попробуют вырастить на Луне растения. Программа получит название «Лунное воздействие на сельскохозяйственную флору» (Lunar Effects on Agricultural Flora — LEAF) — один из трех экспериментов, который будет осуществлен в ходе предстоящей космической миссии. Ожидается, что с его помощью удастся понять, могут ли привычные нам растения выдерживать космические условия. По мнению экспертов NASA, есть надежда, что эксперимент сможет сыграть важную роль в создании человеческих колоний за пределами Земли.
Ученые также уже присмотрели подземную пещеру на Луне, где можно было бы разместить научную базу. Она находится в районе Моря Спокойствия — именно здесь в 1969 году астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на Луне в рамках миссии «Аполлон-11». Площадь пещеры эквивалентна 14 теннисным кортам, а находится она на глубине 150 м.
В перспективе на Луне может быть построено биохранилище, которое будет служить «резервной копией» для жизни на Земле. Оно будет защищено от изменений климата. Лунная среда, где всегда сохраняется низкая температура, а солнечный свет не проникает в глубокие кратеры, идеально подходит для сохранения образцов при температуре −196°C. Именно такая температура позволяет клеткам долго храниться в живом виде.