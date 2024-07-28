Модно — не значит полезно: каким рекомендациям по похудению не стоит доверять

— Некоторые полагают, что с помощью мочегонных и слабительных они смогут избавиться от лишних сантиметров. Таких советов в сети можно встретить массу — как от обычных людей, так и от звезд интернета, — говорит Половинская. — Хочу подчеркнуть, что если все процессы вызываются искусственным путем, то со временем организм перестанет их выполнять самостоятельно.