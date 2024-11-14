Модникам на заметку. В дни распродаж особенно популярна одежда

Большая распродажа — это всегда очень интересное время. И не только для покупателей, которые могут найти все, что душе угодно со скидкам, но и для продавцов интернет-площадок. Сегодня Ozon подводит итоги первой большой распродажи ноября. 11.11 продолжает пользоваться популярностью. В пиковые дни распродажи с 8 по 11 ноября клиенты платформы сделали рекордные 24,8 млн заказов. За эти дни они заказали товары на маркетплейсе на 54 млрд руб — в 1,5 раза больше, чем в среднем за сопоставимый период осенью. 92% оборота маркетплейса в дни распродажи — продажи предпринимателей.
Одежда — новый лидер распродаж
Если в прошлом году покупатели чаще всего приобретали товары для дома, то в этом сезоне лидером спроса стала одежда — категория не только установила абсолютный рекорд по продажам в деньгах и в штуках, но и обошла остальные товары по темпу роста оборота. Продажи одежды увеличились более, чем в 2 раза в денежном выражении год к году.
На второй строчке рейтинга популярности оказались товары для дома — они уступил лидирующую строчку одежде. Товары для строительства и ремонта сохранили за собой третье место по количеству покупок, что подтверждает изменение потребительского поведения — покупатели продолжают заказывать на маркетплейсах те категории товаров, которые раньше чаще покупали офлайн. Товары для красоты и здоровья в этом году оказались на четвертом месте, переместившись со второй позиции. Авто- и мототовары замыкают топ-5 как и годом ранее.
Польза малым городам
Распродажа помогает устранить товарное неравенство в малых городах и отдаленных регионах Жители городов с населением менее 50 тыс. человек активнее других переходят в онлайн — на маркетплейсах они получают доступ к такому же ассортименту товаров, как и в мегаполисах. На распродаже в этом году покупки в 1,4 раза больше клиентов из небольших населенных пунктов, чем в прошлом. Рост спроса на одежду и обувь опережает динамику по стране — продажи в малых регионах оказались в 2,4 раза больше, чем годом ранее.
По сравнению с октябрем больше всего вырос спрос клиентов из отдаленных регионов — Камчатского края, Магаданской области, Ненецкого автономного округа, Сахалинской области и республики Саха. Всего на жителей регионов пришлось 66% всех покупок в рублевом эквиваленте.
В этом году ассортимент товаров со скидками на популярной платформе составит 117 млн товаров. Самые выгодные цены с дисконтом до 75% ожидаются ближе к окончанию акции. Высокий сезон продолжит распродажа «Черная пятница».
Распродажа для экономии
Многие ждали распродаж, чтобы сэкономить на дорогих товарах и бытовой технике. Люди стали осознанно планировать более дорогие покупки. Так 11 ноября покупатели маркетплейса приобрели в 2 раза больше товаров стоимостью более 10 тыс. рублей, чем в среднем за день в октябре.
В топе дорогостоящих покупок женская и мужская одежда — например, куртки, шубы и дубленки, а также крупная бытовая техника. Холодильники, стиральные машины, телевизоры и другую технику для дома стали больше покупать онлайн — этот тренд наблюдался не только в пиковые дни распродажи, но и на протяжении года в целом.
Самой дорогой покупкой, как и в прошлом году, стал автомобиль — Chery Tiggo 7 Pro Max за 2,9 млн руб. В сумме за четыре дня клиенты маркетплейса заказали 36 авто, причем половину из них — в первый час после того, как стало доступно спецпредложение.
Польза для продавцов
Продажи предпринимателей 11.11 в среднем выросли почти вдвое, а у продавцов из Новгорода — больше, чем в 3 раза.
92% оборота в пиковые дни пришлось на продажи предпринимателей. В одной из главных распродаж года участвует 7 из 10 продавцов маркетплейса. Но за счет повышенного спроса в этот период растут продажи всех продавцов на платформе. Так, 11 ноября их общий оборот увеличился на 63% по сравнению со средним днем октября.
В регионах активнее других по сравнению с октябрем росли продажи продавцов Новгородской области, республики Ингушетия, Псковской области, Хабаровского края и республики Саха.