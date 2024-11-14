Модникам на заметку. В дни распродаж особенно популярна одежда

Большая распродажа — это всегда очень интересное время. И не только для покупателей, которые могут найти все, что душе угодно со скидкам, но и для продавцов интернет-площадок. Сегодня Ozon подводит итоги первой большой распродажи ноября. 11.11 продолжает пользоваться популярностью. В пиковые дни распродажи с 8 по 11 ноября клиенты платформы сделали рекордные 24,8 млн заказов. За эти дни они заказали товары на маркетплейсе на 54 млрд руб — в 1,5 раза больше, чем в среднем за сопоставимый период осенью. 92% оборота маркетплейса в дни распродажи — продажи предпринимателей.