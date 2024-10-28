Моди подарил Путину картину в технике сохраи

Премьер-министр Индии посетил 22—23 октября Казань для участия в саммите БРИКС. На полях саммита состоялась двусторонняя встреча главы индийского правительства с российским лидером. Они рассмотрели двустороннее сотрудничество в ряде областей, включая политическую, экономическую, оборонную, энергетическую сферы и связи на уровне людей. Моди пригласил Путина посетить Индию в следующем году. Как заявил индийский МИД по итогам их встречи, партнерство РФ и Индии продолжает демонстрировать устойчивость на фоне геополитической неопределенности.