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Моди подарил Путину картину в технике сохраи

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на саммит БРИКС в Казани подарил президенту России Владимиру Путину картину, написанную в технике сохраи, которая распространена на востоке южноазиатской республики. Об этом сообщает издание The Times of India со ссылкой на источники.

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Сохраи — это народная традиция живописи, которая ведет свою историю от наскальных рисунков. В основном она распространена в деревнях района Хазарибаг в штате Джаркханд, где в этой технике расписывают глиняные стены домов. Искусство передается по наследству дочерям от матерей.

Эти произведения искусства изображают животных, птиц и природу, отражая аграрный образ жизни и глубокое почтение к дикой природе в местной племенной культуре. Преобладают натуральные краски и цвета. В качестве кистей для рисования используются ветки растений и солома, а для нанесения базового слоя — тряпки.

Во время визита в Казань Моди, помимо встречи с Путиным, также провел двусторонние переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Первому индийский лидер подарил вазу из морских раковин, которыми славятся прибрежные мастера западного штата Махараштра, а второму — картину племени варли из того же штата.

Премьер-министр Индии посетил 22—23 октября Казань для участия в саммите БРИКС. На полях саммита состоялась двусторонняя встреча главы индийского правительства с российским лидером. Они рассмотрели двустороннее сотрудничество в ряде областей, включая политическую, экономическую, оборонную, энергетическую сферы и связи на уровне людей. Моди пригласил Путина посетить Индию в следующем году. Как заявил индийский МИД по итогам их встречи, партнерство РФ и Индии продолжает демонстрировать устойчивость на фоне геополитической неопределенности.