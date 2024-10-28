Моди подарил Путину картину в технике сохраи

Сохраи — это народная традиция живописи, которая ведет свою историю от наскальных рисунков. В основном она распространена в деревнях района Хазарибаг в штате Джаркханд, где в этой технике расписывают глиняные стены домов. Искусство передается по наследству дочерям от матерей.
Эти произведения искусства изображают животных, птиц и природу, отражая аграрный образ жизни и глубокое почтение к дикой природе в местной племенной культуре. Преобладают натуральные краски и цвета. В качестве кистей для рисования используются ветки растений и солома, а для нанесения базового слоя — тряпки.
Во время визита в Казань Моди, помимо встречи с Путиным, также провел двусторонние переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Первому индийский лидер подарил вазу из морских раковин, которыми славятся прибрежные мастера западного штата Махараштра, а второму — картину племени варли из того же штата.
Премьер-министр Индии посетил