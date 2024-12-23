Модераторы Фейсбука* из Кении подали в суд на компанию

Социальные сети бывают достаточно токсичным местом: в них легко можно нарваться на оскорбительный комментарий. Конечно, некоторые люди советуют не читать комментарии, но как быть, если это ваша работа?
Именно с такой проблемой столкнулись модераторы Фейсбука* из Кении: у 140 из них уже диагностировали ПТСР, а еще сотни получили эмоциональные травмы разной тяжести. И все это — просто из-за чтения комментариев в соцсети.
Печальной историей поделилось CNN. Диагнозы пострадавшим поставил доктор Ян Каньянья, начальник отделения психического здоровья Национальной больницы Кеньятта в столице Кении, Найроби.
Он же, совместно с юридической фирмой «Нцили, Сумби и партнеры» подал в суд на компанию Meta и местной айти-компании Samasource Kenya, которая занималась модерацией кенийского контента. Причина иска — вредные условия работы и несоблюдение местных законов об охране труда.
Впрочем, местная пресса связывает иск не только с психологической травмой. В 2022 году бывший модератор уже подавал в суд на те же компании за то, что его уволили без оснований (как утверждается, он как раз требовал улучшения условий труда).
А в 2023 году из-за сокращений работу потеряли все 260 модераторов, работавших в Samasource Kenya. Теперь эти люди остались без выходного пособия — зато с психологической травмой.
Каждая из популярных социальных сетей имеет огромный штат модераторов, которые удаляют недопустимый контент. Часто это граждане развивающихся стран, нанятые через подрядчика. Прежде всего они занимаются удалением угроз, оскорблений, порнографии, а также сообщений, связанных с сексуальным и обычным насилием, попытками суицида и призывами к нему.
Критики такой системы много лет указывают на то, что непрерывное взаимодействие с таким контентом не может не оказывать влияние на психику.
В иск включили имена 185 модераторов. 144 из них согласились пройти медосмотр, в ходе которого у 81% выявили ПТСР в тяжелой стадии. К примеру, один из модераторов признался врачам, что ему регулярно снятся кошмары на основе увиденных изображений, и он просыпается в холодном поту — а днем испытывает приступы паранойи и нервные срывы. По словам экспертов, каждый кенийский модератор, прошедший тестирование, получил диагноз «ПТСР», и в других странах статистика схожая.
Если бы такое число диагнозов поставили сотрудникам в другой индустрии, руководство компании тут же ушло бы в отставку.
Представители Мета* не стали комментировать медицинские отчеты, но сообщили, что со всей серьезностью относятся к здоровью своих модераторов, а условия работы включают занятия с психологом, спортзал и достойную оплату. Кроме того, по словам представителей компании, у модераторов есть инструмент, позволяющий сразу размывать картинки или видеть их черно-белыми, чтобы меньше переживать.
Компания Samasource от комментариев отказалась.
Ранее рассказывали про индийский стартап, который узнал у сотрудников, испытывают ли они стресс на работе, и уволил всех, кто ответил положительно.
*Американская компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории Российской Федерации.