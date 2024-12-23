Модераторы Фейсбука* из Кении подали в суд на компанию

В иск включили имена 185 модераторов. 144 из них согласились пройти медосмотр, в ходе которого у 81% выявили ПТСР в тяжелой стадии. К примеру, один из модераторов признался врачам, что ему регулярно снятся кошмары на основе увиденных изображений, и он просыпается в холодном поту — а днем испытывает приступы паранойи и нервные срывы. По словам экспертов, каждый кенийский модератор, прошедший тестирование, получил диагноз «ПТСР», и в других странах статистика схожая.