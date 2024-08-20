Модель выживания: психотерапевт рассказал, чем и когда полезна лень

Как рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин, врожденного желания лениться не существует. Как правило, лень — сформированная модель поведения, когда человек не выполняет задачи по какой-либо причине.
— Например, некоторые люди не переносят разочарования. В их голове есть установка, что все должно получаться легко. Если же в их понимании задача выполняется с трудом, значит, выполнить ее не представляется возможным. Это и является причиной лени, — пояснил Фомин.
Также он рассказал, что лень — механизм ухода от проблем, за которым кроется множество негативных установок, интерпретаций и неверных логических связей, которые человек не осознает.
Психотерапевт рассказал также, кто больше подвержен лени. Среди них люди:
- с повышенным чувством тревожности;
- заниженной самооценкой;
- повышенным чувством перфекционизма.
Однако, помимо негативных последствий лени, существуют и преимущества подобного состояния. По словам Фомина, когда человек находится в напряжении из-за сжатых сроков, повышается уровень его эмоционального напряжения и вырабатывается адреналин и ряд других гормонов, возникающих в стрессовых ситуациях.
— Резкий скачок этих гормонов способствует более быстрому и креативному решению задачи, потому что в стрессе человеку свойственно придумывать модели поведения, которые помогут ему выжить как биологическому виду в целом, — подчеркнул Фомин.
Кроме того, он добавил, что в состоянии стресса организм воспринимает происходящее как эволюционную модель выживания, что дает человеку мотивацию выполнять поставленные задачи хорошо.
Также психотерапевт рассказал, что лень может сигнализировать о наличии невротических состояний, депрессивных и тревожных расстройств.