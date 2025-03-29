MobLand: американский актер Том Харди сыграл лондонского кокни в новом сериале с привкусом 90-х

Британские обозреватели зарядили в СМИ серию рецензий, где ненавидяще ностальгируют по 90-м в очаровании актера Тома Харди, который вот уже третий фильм подряд подтрунивает над Лондоном, теперь в образе мафиози-кокни. В новом сериале Paramount+ MobLand Харди играет гангстера, которому поручено поддерживать мир между двумя враждующими преступными семьями, война которых может опрокинуть криминальную империю. Под перекрестным огнем оказывается Гарри Да Соуза, уличный «решальщик». Его вербуют авторитеты преступного мира Мейв и Конрад Харриган, которых играют Хелен Миррен и бывший агент 007 Пирс Броснан.