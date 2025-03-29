MobLand: американский актер Том Харди сыграл лондонского кокни в новом сериале с привкусом 90-х

Что известно о сериале MobLand
После огромного успеха «Джентльменов» на платформе Netflix Ричи возвращается на знакомую территорию: криминальное подполье Лондона. Изначально MobLand задумывался как спин-офф сериала «Рэй Донован», а затем был переосмыслен как самостоятельный проект. Звездный состав представлен актерами Пирсом Броснаном, Хелен Миррен, Пэдди Консидайном и другими. Режиссерами разных серий выступают Энтони Бирн, Гай Ричи, Дэниел Сыркин, Лоуренс Гоф.
Автор The Gardian пишет, эту роль Харди мог бы играть во сне, и в какие-то моменты ему кажется, что он действительно это делает. Изредка актер возвращается к приему «Венома» — шутя над контекстом своего бытия, «делая его неожиданно душевным и смешным».
Например, в сценах с его женой (Джоанн Фроггатт), где Харди пытается общаться, используя термины, подобранные во время семейной терапии. Британские журналисты пока не понимают, почему ведущие актеры решили принять участие в фантазии Гая Ричи, скучающег по 90-м годам прошлого столетия.