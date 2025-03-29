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MobLand: американский актер Том Харди сыграл лондонского кокни в новом сериале с привкусом 90-х

Британские обозреватели зарядили в СМИ серию рецензий, где ненавидяще ностальгируют по 90-м в очаровании актера Тома Харди, который вот уже третий фильм подряд подтрунивает над Лондоном, теперь в образе мафиози-кокни. В новом сериале Paramount+ MobLand Харди играет гангстера, которому поручено поддерживать мир между двумя враждующими преступными семьями, война которых может опрокинуть криминальную империю. Под перекрестным огнем оказывается Гарри Да Соуза, уличный «решальщик». Его вербуют авторитеты преступного мира Мейв и Конрад Харриган, которых играют Хелен Миррен и бывший агент 007 Пирс Броснан.

Аркадий Иванов
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Что известно о сериале MobLand

После огромного успеха «Джентльменов» на платформе Netflix Ричи возвращается на знакомую территорию: криминальное подполье Лондона. Изначально MobLand задумывался как спин-офф сериала «Рэй Донован», а затем был переосмыслен как самостоятельный проект. Звездный состав представлен актерами Пирсом Броснаном, Хелен Миррен, Пэдди Консидайном и другими. Режиссерами разных серий выступают Энтони Бирн, Гай Ричи, Дэниел Сыркин, Лоуренс Гоф.

Автор The Gardian пишет, эту роль Харди мог бы играть во сне, и в какие-то моменты ему кажется, что он действительно это делает. Изредка актер возвращается к приему «Венома» — шутя над контекстом своего бытия, «делая его неожиданно душевным и смешным».

Например, в сценах с его женой (Джоанн Фроггатт), где Харди пытается общаться, используя термины, подобранные во время семейной терапии. Британские журналисты пока не понимают, почему ведущие актеры решили принять участие в фантазии Гая Ричи, скучающег по 90-м годам прошлого столетия.