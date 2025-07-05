Мобильные группы ПВО: зачем Киеву вооруженные волонтеры

The New York Times подробно описал работу добровольческих подразделений, базирующихся в Переяславе в 80 километрах от Киева. Издание рассказало о том, как гражданские волонтеры — университетские профессора, строители, продавцы — по ночам патрулируют окрестности столицы с устаревшими пулеметами времен Второй мировой войны. Украинское правительство предоставляет им старое оружие и базовую подготовку, но все остальное — форма, бронежилеты, аптечки, топливо, еда, — за счет самих волонтеров.