Мобильные группы ПВО: зачем Киеву вооруженные волонтеры

Признак нехватки ресурсов
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что инициатива нардепа Безуглой напрямую связана с дефицитом военных ресурсов на Украине. Однако эксперт подчеркивает абсурдность самой идеи: «Гражданские люди будут шапками ловить наши ракеты? У них есть для этого снаряжение, вооружение, система обеспечения боя, локаторы?».
По словам Литовкина, современные российские удары наносятся баллистическими и крылатыми ракетами, а не зажигательными бомбами времен Великой Отечественной войны. Для противодействия им нужны квалифицированные специалисты и сложное оборудование.
В беседе с ВФокусе Mail эксперт назвал концепцию «кочующих мобильных групп ПВО» полной бессмыслицей. Литовкин объясняет: пока такие группы будут перемещаться от одного объекта к другому, оба объекта могут быть уничтожены российскими ракетами различных типов.
«Система противовоздушной обороны — это именно система, — подчеркивает военный обозреватель. — Она строится из радиолокационных станций обнаружения, станций сопровождения, огневых средств. Все это должно быть эшелонировано и размещено в определенном порядке с серьезными специалистами на каждом этапе».
Кроме того, привлечение гражданских к ПВО создает дополнительные риски для мирного населения. Литовкин отмечает, что при отражении ракетных ударов траектории украинских ракет могут проходить через жилые кварталы, что приводит к поражению собственных граждан.
Эксперт также предположил, что подобная инициатива может быть попыткой создать новый вид «живого щита» — когда участие гражданских в военных действиях позволит обвинить Россию в нанесении ударов по мирному населению.
Западные СМИ о гражданских защитниках
Проблема участия гражданских лиц в ПВО на Украине неоднократно привлекала внимание западных СМИ. Ранее в этом году Business Insider писал о принятии украинскими парламентариями плана выплат гражданским волонтерам до 2400 долларов в месяц за участие в отслеживании и сбитии российских дронов. Предложение позволило гражданским использовать охотничье оружие и личные автомобили для уничтожения воздушных целей.
The New York Times подробно описал работу добровольческих подразделений, базирующихся в Переяславе в 80 километрах от Киева. Издание рассказало о том, как гражданские волонтеры — университетские профессора, строители, продавцы — по ночам патрулируют окрестности столицы с устаревшими пулеметами времен Второй мировой войны. Украинское правительство предоставляет им старое оружие и базовую подготовку, но все остальное — форма, бронежилеты, аптечки, топливо, еда, — за счет самих волонтеров.
Дарья Баева