Многослойность, оверсайз, джинс. Дизайнеры назвали модные тренды осени 2024

С 4 по 9 октября в центральном выставочном зале проходит Московская неделя моды. Показы отечественных и зарубежных дизайнеров, лекции, дискуссии и паблик-токи могут посетить все желающие бесплатно. Нужно лишь предварительно зарегистрироваться на интересующее мероприятие. Также в «Манеже» открыт маркет. Здесь представлена одежда, аксессуары — коллекции доступны для покупки. Важная деталь —представить свой бренд на маркете дизайнеры могут бесплатно.
Царство моды без границ
Всего на Московской неделе моды свои коллекции представят около 200 российских и зарубежных дизайнеров, в том числе из Индии, ОАЭ, Бразилии, ЮАР, Китая.
Корреспондент аif.ru побывал в царстве моды. Общаясь со специалистами, было интересно узнать их видение ситуации в России, удается ли отечественным брендам проявить себя в импортозамещении. Также у экспертов мы спросили о том, что будет в моде в нынешнем осеннее-зимнем сезоне.
Дерзайте!
Дизайнер Оксана Косарева считает, что стиль оверсайз по-прежнему актуален: «Мне кажется, это интерсезонный бренд, который плотно обосновался в нашей жизни. Но, также в моду входит женственный стиль: приталенный, изящный силуэт, легкие ткани. Так что можно не бояться и смело выбирать как одно, так и другое направление. Также не теряет актуальности джинса во всевозможных сочетаниях в одном луке, как цветовых: синий, голубой, серый, так и текстурных: рваная, вареная».
Возраст не помеха
На вопрос о том, ориентируются ли на модные тренды при выборе одежды сегодня представители старшего поколения Оксана Косарева ответила: «Да, и это очень приятная тенденция. Сейчас стираются возрастные границы. Выход на пенсию перестал быть приговором. Пенсионеры настолько свободно смотрят на моду, они стали более открытыми, не боятся экспериментировать. Для них стал важен не только комфорт в одежде, но и актуальный дизайн».
Коснулись в беседе с дизайнерами мы и свадебной моды: на что ориентироваться будущим супругам, в том числе, не расценивается ли сегодня фата — как некий пережиток времени.
Фата образ не испортит
«Для России фата — это традиция, поэтому в ближайшие, наверное, десятилетия, точно ее наличие не испортит образ невесты», — говорит свадебный дизайнер из Ростова-на-Дону Анна Кропотова.
Останавливаясь на цветовой палитре Анна отметила, что кипенно-белый уходит в прошлое. В тренде айвери и бежевый. Популярны также свадебные церемонии в определенной цветовой гамме. «К примеру, лавандовые тона. Но здесь все зависит от режиссуры, видения церемонии ее постановщиком», — поясняет дизайнер.
Рассказывая об актуальном дизайне свадебных нарядов, Анна Кропотова говорит: «На юге России пышные платья из моды не выходят, а вот в центре — сегодня больше преобладает европейский стиль. Некоторые образы еще недавно и вовсе никто бы не счел свадебными. Но сегодня: белые шорты, белый жакет, свадебные аксессуары — стильный наряд невесты готов».
Для каждого мода своя
А дизайнер из Северной Осетии Фатима Шогенова (проект Hatsibana) уверена, что мода для каждого своя. Не нужно копировать популярный лук. «Важно, чтобы наряд подходил именно вам. Нужно поверить в себя, увидеть собственную красоту. Также выбор одежды часто диктует место. Следует все же соблюдать некий дресс-код, — отмечает Фатима, добавляя, — если коротко описать одежду нашего бренда — это приталенные силуэты, подчеркивающие красоту женской фигуры».
Попав за кулисы модных показов я пообщалась не только с дизайнерами, но также визажистами и моделями.
Откровение модели
Ева Фадеева на неделе моды представляет столичный бренд DAS. Девушка рассказала Aif.ru, что следует учитывать тем, кто мечтает о карьере модели. «Важно любить профессию, она должна вдохновлять. Ну и, конечно, нужно быть готовой к физическим нагрузкам, ведь красивому проходу по подиуму предшествуют длительные и регулярные репетиции. И, нужно понимать, что капризничать и говорить — это платье не хочу, сделайте другую прическу — неприемлемо. Каким должен быть макияж, образ в целом решает дизайнер», — рассказала Ева.
Не бойтесь румян
Тренды макияжа мы обсудили с визажистом Светланой Шаровой. «Натуральный, лучезарный цвет кожи, не жалейте румяна — наносите их много. Если говорим о глазах — в тренде легкий, дымчатый смоки айс, чем небрежнее, тем эффектнее выглядит. Помаду, в зависимости от образа, выбираем либо ярких, либо наоборот нюдовых оттенков. Для лучезарности кожи можно подбирать продукты, которые содержат светоотражающие пигменты, не обязательно хайлайтеры, поскольку они достаточно активно проявляются на лице. А если хочется нежного сияния лучше выбирать базы, основы под макияж с микросияющими частицами. Тогда кожа будет выглядеть холеной и ухоженной, — подчеркивает визажист. — Кстати, для женщин старше 60-ти тоже рекомендую использовать сияющую базу, можно добавлять ее в дневной крем. Обязательно выделять брови, поскольку они выстраивают архитектуру лица, а также губы».
Секрет сочетания цветов
На маркете в «Манеже» представлен широкий выбор фирменной одежды и аксессуаров. Все можно не только примерить, но и получить экспертный совет. Дизайнер Алекс Ондар представил линейку одежды унисекс. «Наши брюки, рубашки будут стильно смотреться как на мужчинах, так и на женщинах. Сейчас в тренде многосойность и из представленного у нас широкого ассортимента можно собрать стильный образ: футболка, поверх пара рубашек разной плотности и текстуры, куртка, а низ — широкие брюки. В цветовой палитре я приверженец минимализма. Важно помнить, что в минимализме пять основных цветов: белый, черный, синий, бежевый и серый и они очень хорошо друг с другом сочетаются. Но в одном образе не стоит включать больше трех цветов».
По словам дизайнеров, представивших свои коллекции на марке в Манеже, подобные мероприятия полезны для них, прежде всего тем, что дают возможность представить свой бренд офлайн. Покупатель может не только увидеть одежду на картинке, но и потрогать, примерить.
Российское в моде
Среди тех, кто пришел в «Манеж» на мероприятия Московской недели моды студенты, пенсионеры, дизайнеры — разноплановая публика.
Камиль Османов режиссер-документалист: «Моя жена дизайнер. Сегодня она не смогла прийти и я здесь, чтобы потом рассказать об основных представленных трендах и направлениях. Да и самому мне, конечно интересно узнать о новостях российской моды, — рассказывает он. — Приятно видеть, что нам есть что показать, что представить. За нами будущее. Мы же в России испокон веков впитывали в себя все самое лучшее со всего мира, но никогда не копировали, а создавали что-то свое, уникальное».
«Я покупаю одежду одного из участвующих в показе сегодня российского бренда. Интересно посмотреть и на коллекции других дизайнеров, — делится Вероника, она пришла в “Манеж” вместе с сыном Иваном. — Отрадно, что появляется все больше отечественных брендов. У нашей страны своя богатая история, традиции, опыт, в том числе и в организации швейного производства, все это важно и нужно поддерживать».