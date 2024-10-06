Многослойность, оверсайз, джинс. Дизайнеры назвали модные тренды осени 2024

На маркете в «Манеже» представлен широкий выбор фирменной одежды и аксессуаров. Все можно не только примерить, но и получить экспертный совет. Дизайнер Алекс Ондар представил линейку одежды унисекс. «Наши брюки, рубашки будут стильно смотреться как на мужчинах, так и на женщинах. Сейчас в тренде многосойность и из представленного у нас широкого ассортимента можно собрать стильный образ: футболка, поверх пара рубашек разной плотности и текстуры, куртка, а низ — широкие брюки. В цветовой палитре я приверженец минимализма. Важно помнить, что в минимализме пять основных цветов: белый, черный, синий, бежевый и серый и они очень хорошо друг с другом сочетаются. Но в одном образе не стоит включать больше трех цветов».