Многомесячный сон: могут ли люди впадать в спячку?

Известно, что многие животные впадают в спячку, чтобы пережить тяжелые времена. Например, медведь впадает в спячку после зажировки зимой и только весной просыпается.
А могут ли люди впасть в многодневный или даже многомесячный сон? Разобрался профессор физиологии сна Владислав Вязовский из издания Aeon.
Что такое гибернация
В середине XIX века Питер А. Браун определил спячку, то есть гибернацию, как «пограничное состояние между жизнью и смертью» Согласно его трактату от 1847 года, таким образом животные переживают сильную жару, холод или засуху. Так, например, в спячку впадают медведи, суслики, летучие мыши, тропические приматы.
Также известно, что какими бы ни были животные близкими родственниками, они не впадают в спячку одинаково. Более того, особи одного и того же вида не всегда засыпают одновременно.
Тем не менее, существует ряд особенностей, характерных для гибернации. Обычно в спячке снижается метаболизм, то есть физиологические и биохимические процессы замедляются.
В научно-фантастических фильмах у людей, находящихся в состоянии гибернации в специальных капсулах, снижена температура тела, поэтому часто их состояние называют криосном. Любое упоминание о том, как именно в таких условиях достигается спячка человека или что вызывает выход из нее, обходится стороной, как будто это тривиальный вопрос, не заслуживающий внимания.
Когда мир сталкивается с острыми проблемами планетарного значения, включая изменения климата, техногенные катастрофы, войны, неизлечимые болезни, пандемии и кризисы психического здоровья, человечество пытается найти ответы на вечные вопросы. К ним относятся: достичь бессмертие, разгадать тайну сознания или добраться до отдалённых уголков Вселенной. В таком случае гибернация становится потенциальной возможностью, если не единственной надеждой.
В настоящий момент ученые знают, что гибернация бывает двух видов: сезонная, которая часто длится месяцами и занимает значительную часть жизни животного, и более короткая и легкая форма, называемая дневным сном.
Наши предки и гибернация
Зачастую животные впадают в спячку из-за ограниченного количества пищи, а также трудных времен, например, зимы. Но означает ли это, что предки человека тоже находились в состоянии гибернации во время холодов из-за недостатка еды? Конечно, нет.
Тропические лемуры могут впадать в спячку при высокой температуре тела, что говорит о том, что связь с зимой — случайная и незначительная особенность гораздо более широкого явления, чем следует из названия. Теперь учёные сходятся во мнении, что животные впадают в спячку не только для того, чтобы экономить энергию или пережить холодное время года, но и для того, чтобы справиться с другими экологическими катастрофами. К ним могут относиться лесные пожары, аномальная жара, штормы и, возможно, даже стихийные бедствия космического масштаба, такие как столкновение с Землёй метеоритов, которые уничтожили динозавров, но пощадили мелких примитивных млекопитающих, которые вполне могли выжить благодаря своей способности впадать в спячку.
Люди слишком умны и развиты, чтобы впадать в спячку
В научной фантастике гибернация человека применялась по-разному: от путешествий во времени и защиты от неблагоприятных условий, связанных с космическими полетами, до экономических и практических преимуществ (например, снижение потребности в кислороде и припасах для длительных межпланетных путешествий) и более экзотических применений (например, в качестве биологического оружия, позволяющего временно обездвижить противника).
Несмотря на десятилетия исследований, гибернация до сих пор находится между наукой и фантастикой и остается вопросом для ученых.
Человек ограничен очень узким диапазоном физиологических параметров и редко выходит за его пределы (за исключением сна).
Конечно, ученые могут найти способы ввести человека в состояние гибернации, но в этом нет острой необходимости. Люди умеют разводить огонь, производить электричество, строить убежище шить одежду, легко добывать пищу. По словам Вязовского, современный мир побуждает впадать в спячку только животных. «Мы же очень умны и психологически развиты, чтобы впадать в спячку, которую другие существа, которых мы считаем низшими, воспринимают как должное», — говорит специалист.
Искусственная гибернация
Этим термином обозначается гибернация, которую в 1955 году описал врач У. Дж. Колфф. Искусственная гибернация — это попытка воспроизвести метаболическое состояние животного, впадающего в естественную спячку, которое во время зимнего сна, по-видимому, очень устойчиво к серьезным повреждениям, в том числе к временной остановке кровообращения и инфекциям.
Тогда был изобретен литический коктейль — смесь, которая замедляла биологические процессы и реацию нервной системы на внешние раздражители.
Предполагалось, что этот коктейль не приведет к полной потере сознания, но вызовет «фармакодинамическую лоботомию» — состояние сильной сонливости, седативного эффекта и снижения поведенческой реакции.
Недостаток научной теории, лежащей в основе искусственной гибернации, и слабое понимание биологии, вероятно, объясняют отсутствие прогресса в этой области.
Однако современные ученые понимают многие физиологические и биологические процессы, молекулярные механизмы и нейрофизиологию сна. Специалисты обнаружили мозговые сети и уникальные типы клеток, которые контролируют энергетический баланс организма и необходимы для терморегуляции и контроля метаболизма. С помощью существующих методов эксперты могут искусственно вызывать и прекращать состояние, похожее на оцепенение, по крайней мере у мелких лабораторных животных, но остается много вопросов.
Например, пока что неизвестно, какова связь между сном и спячкой. Ученые знают, что что животные впадают в состояние гибернации через сон. Но где заканчивается он и начинается гипометаболизм? На этот вопрос нет однозначного ответа.
Некоторые ученые описывают спячку как состояние между жизнью и смертью, но граница между этими двумя состояниями до сих пор не изучено.
Тем не менее, состояние гибернации бросает вызов смерти, позволяя организму существовать в другом измерении, своего рода смертиподобном бессмертии. Жизнь определяется тем, что организм живет, видит и ощущает мир, меняет окружающую среду, размножается и оставляет после себя следы своего существования. Гибернация — полная противоположность этому: она представляет собой отсутствие, исчезновение из мира, сведение к небытию в привычном смысле, потерю автономности, отказ от самостоятельности, не сопротивление окружающей среде, а слияние с ней.
Ранее был открыт биологический механизм выживания клеток в условиях голодания.