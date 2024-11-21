Многомесячный сон: могут ли люди впадать в спячку?

Тропические лемуры могут впадать в спячку при высокой температуре тела, что говорит о том, что связь с зимой — случайная и незначительная особенность гораздо более широкого явления, чем следует из названия. Теперь учёные сходятся во мнении, что животные впадают в спячку не только для того, чтобы экономить энергию или пережить холодное время года, но и для того, чтобы справиться с другими экологическими катастрофами. К ним могут относиться лесные пожары, аномальная жара, штормы и, возможно, даже стихийные бедствия космического масштаба, такие как столкновение с Землёй метеоритов, которые уничтожили динозавров, но пощадили мелких примитивных млекопитающих, которые вполне могли выжить благодаря своей способности впадать в спячку.