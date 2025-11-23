Многодетную мать из Красноярска оставили без квартиры по схеме Долиной

Сделка, по словам женщины, выглядела прозрачной: владелец предоставил все документы. Дело вёл сын самой Татьяны, он — риелтор.
Но вскоре после продажи бывший хозяин передумал выписываться и подал в суд с требованием отменить сделку. Он утверждает, что якобы пострадал от мошенников и передал им деньги. Якобы «не осознавал, что делает», не хотел продавать квартиру. В итоге многодетная мама осталась без денег и новой квартиры. Она живёт в доме старого фонда и вынуждена платить кредит за новую.
В беседе с нами эксперт по недвижимости Константин Апрелев называет эту схему «эффектом Долиной»: более трёх тысяч семей только за текущий год стали жертвами подобных сделок в России.