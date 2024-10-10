Многодетная самка леопарда впервые попала на фото с детенышем в Приморье

Дальневосточный леопард Leo
«Мать-героиня! Леопард Герда впервые попала на видео с котенком. На новых кадрах фотоловушки Герда спокойно обходит свои владения, а за ней следует один из трех детенышей-подростков. Оба проявляют уверенное поведение на своей территории», — говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что, судя по снимкам фотоловушек, старший котенок Герды — самец. Скоро ему будет выбрано имя.
Герда получила кличку от своего «хранителя» — банка ВТБ. «Хранители» леопарда — это своеобразные «крестные» редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.