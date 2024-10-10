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Многодетная самка леопарда впервые попала на фото с детенышем в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Многодетная самка редкого дальневосточного леопарда Герда в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье впервые попала на фотоловушку со своим детенышем, сообщает учреждение.

Дальневосточный леопард Leo 101 °F по имени Герда за пять лет вырастила три помета, в 2024 году впервые стала бабушкой. Всего у нее семь детей. Сейчас она растит трех котят, им уже около года.

«Мать-героиня! Леопард Герда впервые попала на видео с котенком. На новых кадрах фотоловушки Герда спокойно обходит свои владения, а за ней следует один из трех детенышей-подростков. Оба проявляют уверенное поведение на своей территории», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что, судя по снимкам фотоловушек, старший котенок Герды — самец. Скоро ему будет выбрано имя.

Герда получила кличку от своего «хранителя» — банка ВТБ. «Хранители» леопарда — это своеобразные «крестные» редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны.

Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.