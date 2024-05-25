Многодетная мама поделилась лайфхаками, как путешествовать с детьми

Путешествие с детьми — стресс для родителей, даже если все складывается самым благоприятным образом. Далеко не у каждой семьи есть возможность путешествовать всем вместе, поэтому зачастую в поездку отправляется один из взрослых, который должен уследить за маленькими детьми.
Джейми Смит, мама, которая путешествует в одиночку со своими детьми более 15 лет, разработала систему, которая упростит отдых как для родителей, так и для детей. Делимся некоторыми ее советами.
Гаджеты — наше все
На время путешествия многие взрослые стараются ограничивать своих детей в использовании гаджетов. Но, по словам Джейми Смит, это требует больших усилий со стороны взрослого и вызывает стресс.
Поэтому она посоветовала смягчить правило на использование смартфонов по время путешествия, так как обычно по прибытии в пункт назначения у детей часто практически нет времени, чтобы пользоваться телефонами. А в дороге планшет или смартфон чуть ли не единственное, что может отвлечь детей.
Перекус — залог хорошего путешествия
Перед большинством путешествий Джейми Смит отправляется со своими детьми в магазин, чтобы выбрать перекус на время поездки. Особые угощения, которыми дети могут полакомиться в течение дня, дают им чувство предвкушения маленькой награды, которая значительно упрощает, например, путешествие на транспорте.
Заказ еды заранее
Когда Джейми Смит выбирает, где перекусить, она не идет в сам ресторан, а использует приложения, которые помогают ей сделать заказ заранее. Сокращение ожидания еды помогает путешествовать более гладко. Приложения по доставке и заказу еды — это спасение, если путешествуешь с детьми один и рядом нет взрослого, который может уследить за всем, что творится вокруг.
Путешествие налегке
Следить за детьми достаточно сложно, ситуация усугубляется, если приходится держать в голове мысль о большом количестве вещей, привезенных с собой. Чтобы сделать путешествие проще, Джейми Смит настаивает на том, чтобы ее дети не брали с собой в поездку больше, чем они могут унести сами.
Гибкость в отношении интересов детей
Путешествуя с детьми, важно вносить коррективы, чтобы они были счастливы и вовлечены.
Подписанное и нотариально заверенное письмо, чтобы путешествовать одной
Когда Джейми Смит путешествует за границу, она всегда берет с собой нотариально заверенное письмо, в котором говорится, что у нее есть разрешение отца детей на поездку в другую страну. Также важно брать с собой свидетельства о рождении, чтобы подтвердить, что вы являетесь родителем. Сбор документов может раздражать, но в конечном итоге это нужно для защиты детей.
Что нужно делать, чтобы перелет прошел гладко, читайте в этой публкации Vokrugsveta.ru.