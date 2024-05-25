Многодетная мама поделилась лайфхаками, как путешествовать с детьми

Когда Джейми Смит путешествует за границу, она всегда берет с собой нотариально заверенное письмо, в котором говорится, что у нее есть разрешение отца детей на поездку в другую страну. Также важно брать с собой свидетельства о рождении, чтобы подтвердить, что вы являетесь родителем. Сбор документов может раздражать, но в конечном итоге это нужно для защиты детей.