Многочасовые пробки образовались на границе России с Казахстаном

Уже несколько дней на автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» скапливаются очереди протяженностью в несколько километров. Водителям приходится ждать проезда более 10 часов.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: TG Readovka

Сообщается, что легковые автомобили стоят в пробке длиной около 2 километров, а фуры — до 4 километров.

«Тем, кто собрался ехать через “Сагарчин”, советуют запастись бензином и искать другие пути объезда. Кроме того, быстрее всего можно пройти погранпереход на автобусе», — рассказали очевидцы.

Отмечается, что причиной заторов мог стать предпраздничный ажиотаж.

«О причинах коллапса официальной информации не поступало — нагрузка на КПП увеличилась перед праздниками, люди возвращаются к родственникам», — пишет Telegram-канал Readovka.

Ранее похожая ситуация возникла на эстонско-российской границе, где километровые пробки в районе пункта пропуска Нарва — Ивангород. Сложные обстоятельства продолжаются до сих пор, из-за чего туристы создали петицию в Еврокомиссии с требованием срочно вмешаться в ситуацию.