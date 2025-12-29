Многочасовые пробки образовались на границе России с Казахстаном

Ранее похожая ситуация возникла на эстонско-российской границе, где километровые пробки в районе пункта пропуска Нарва — Ивангород. Сложные обстоятельства продолжаются до сих пор, из-за чего туристы создали петицию в Еврокомиссии с требованием срочно вмешаться в ситуацию.