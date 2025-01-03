«Многие вещи покупают с рук»: как вести себя, если вам подарили ненужный подарок

По словам психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, если вы получили ненужный подарок, стоит проявить терпимость. Если вам дорог человек, который ошибся с выбором, лучше сделать вид, что подарок вас устроил и оставить его у себя.
— Когда человек получил в подарок вещь, которая ему не пригодится, важно не показывать свое негодование, потому что это может обидеть дарителя. Человек может расстроиться, почувствовать неловкость, после чего последуют извинения за неудачный выбор. Все это, очевидно, испортит празднование и тому, кто дарит подарок, и тому, кто его получает, — пояснил специалист. — Поблагодарите человека, потому что он потратил свое время и средства для приобретения вещицы.
Кроме того, в случае с подарками всегда важнее внимание, считает психотерапевт.
— Простой сувенир можно принять в качестве комплимента или знака внимания. Возможно, чуть позже у вас получится его продать, сейчас многие вещи покупают с рук. Если же это не сувенир, а вещь, которая вам не нужна, отложите ее в дальний ящик, вдруг она пригодится вам чуть позже. Иногда ценность подарка меняется со временем, — заметил Вилков.
Но если хранить ненужные подарки человек не привык, их вполне можно передарить кому-то другому, предложил психиатр.
— Можно отдать подарок человеку, который в нем реально нуждается. Таким образом вещь приобретает двойную пользу: вы получили знак внимания со стороны близкого, а другой человек закрыл необходимые потребности, — заключил специалист.