«Многие вещи покупают с рук»: как вести себя, если вам подарили ненужный подарок

— Когда человек получил в подарок вещь, которая ему не пригодится, важно не показывать свое негодование, потому что это может обидеть дарителя. Человек может расстроиться, почувствовать неловкость, после чего последуют извинения за неудачный выбор. Все это, очевидно, испортит празднование и тому, кто дарит подарок, и тому, кто его получает, — пояснил специалист. — Поблагодарите человека, потому что он потратил свое время и средства для приобретения вещицы.