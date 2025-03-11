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«Мнимые дефекты»: о чем говорит постоянное желание менять свою внешность

Хотя бы раз в жизни у каждого человека возникает желание кардинально сменить имидж. Однако не всегда люди ограничиваются простой сменой прически, в некоторых случаях они идут на радикальные меры, чтобы улучшить свою внешность, раз за разом находя в себе новые изъяны и недостатки. О чем говорит постоянное желание менять что-то в себе, разбиралась «Вечерняя Москва».

Как рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков, желание кардинально сменить имидж не должно возникать слишком часто.

— Если перемены в себе всего лишь периодическое явление в жизни человека — это совершенно нормально. Это может быть связано с желанием обновиться, получить новые эмоции, изменить себя к лучшему, — рассказал психиатр.

Однако постоянное стремление к переменам во внешности может говорить об эмоциональной нестабильности человека, предупредил эксперт:

— В этом случае внутренняя тревожность, неуверенность в себе, эмоциональная лабильность подталкивают человека к смене имиджа. Таким способом человек на время позволяет себе успокоиться, уменьшить тревожность, забыть про стресс. Но через какое-то время тревога вернется вновь, будет нарастать, и это снова приведет к желанию изменить свою внешность.

Среди причин, которые заставляют человека постоянно что-то менять, может быть и дисморфофобия, считает специалист.

— При этом психическом расстройстве человек не принимает свою внешность, постоянно пытается что-то в себе изменить. На начальных этапах может часто менять цвет волос, образы в одежде, а затем навязчивая мысль о переменах перетекает в более тяжелую фазу, и тогда люди прибегают к косметологическим или пластическим операциям. Однако при таком диагнозе пациенты обычно пытаются устранить мнимые дефекты, которых в реальности нет, просто они убеждены, что они портят их внешность, — объяснил врач.

Однако даже после успешно проведенных пластических операций такие люди не получают удовлетворения и вновь пытаются изменить в себе что-то, хотя это уже вредит здоровью, заключил Вилков.

В Сети набирает популярность новый тренд — отказ от душа. Психотерапевт Вилков объяснил, о каких психических отклонениях говорит подобное увлечение и почему люди исключают повседневные рутинные привычки из своей жизни.