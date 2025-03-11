«Мнимые дефекты»: о чем говорит постоянное желание менять свою внешность

— При этом психическом расстройстве человек не принимает свою внешность, постоянно пытается что-то в себе изменить. На начальных этапах может часто менять цвет волос, образы в одежде, а затем навязчивая мысль о переменах перетекает в более тяжелую фазу, и тогда люди прибегают к косметологическим или пластическим операциям. Однако при таком диагнозе пациенты обычно пытаются устранить мнимые дефекты, которых в реальности нет, просто они убеждены, что они портят их внешность, — объяснил врач.