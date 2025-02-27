Мнение юриста: почему участник СВО лишился выплат и как с этим бороться

«Комиссия анализирует, где и при каких обстоятельствах было получено ранение. Если в рамках ВВК будет доказано, что данное ранение было получено при несении службы по контракту в ЧВК, но момент обращения произошел, когда участник СВО по контракту, заключившим с Министерством обороны, обращается в страховую компанию за получением возмещения, то данному лицу будет отказано в возмещении данной выплаты. <…> ВВК 100% установит, когда это было ранение получено», — обратил внимание собеседник ВФокусе Mail.