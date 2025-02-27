Мнение юриста: почему участник СВО лишился выплат и как с этим бороться

Проблемы с выплатами
Участник специальной военной операции из Пермского края, получивший тяжелую травму головы, ранее лишился выплат. Он служил в частной военной компании, а затем подписал контракт с Минобороны РФ. Несмотря на полученные травмы, военно-врачебная комиссия (ВВК) не нашла связи между ним и СВО.
Дмитрий Мацкевич 14 января присоединился к ЧВК «Вагнер» и принимал участие в ожесточенных боях за Бахмут. В марте он получил серьезное ранение от взрыва снаряда и был срочно эвакуирован в Луганский клинический госпиталь.
Повреждения оказались крайне тяжелыми: у него было осколочное проникающее ранение черепа и головного мозга, открытый перелом лобной кости, усеянный металлическими осколками, а также осколочные ранения правой стопы, что в итоге привело к ампутации фаланги пальца. На первом этапе лечения ему удалили осколки из черепа, после чего боец проходил курс интенсивной терапии.
Мацкевич уволился из ЧВК и вернулся в Пермь для реабилитации. А 5 апреля 2024 года он подписал новый контракт — на этот раз с Минобороны — и поступил на службу в 810 бригаду морской пехоты. В августе его снова контузило, и он потерял способность нормально говорить. На этот раз лечение проходило в Екатеринбурге.
«Несмотря на очевидную связь травмы с боевыми действиями, военно-врачебная комиссия [в Екатеринбурге] отказала мне в выплатах, классифицировав контузию как заболевание. Я пытаюсь добиться пересмотра решения, но мне предложили лишь повторное прохождение ВВК у тех же специалистов, которые уже вынесли отрицательное заключение, фактически гарантируя повторный отказ», — отметил Мацкевич.
Мнение юриста об отказе выплаты участнику СВО
«Когда лица, заключившие контракт с частной военной компанией, служат в ЧВК, они получают только выплаты за заключение контракта и за несение службы по данному контракту», — пояснил Бендер. По его словам, страхование жизни и здоровья таких участников не осуществляется на уровне государства, а зависит от условий контракта с ЧВК.
Эксперт добавил, что при переходе на службу в Минобороны, участники СВО становятся получателями государственных льгот. При обращении в страховую компанию за возмещением ущерба по ранению проводится ВВК.
«Комиссия анализирует, где и при каких обстоятельствах было получено ранение. Если в рамках ВВК будет доказано, что данное ранение было получено при несении службы по контракту в ЧВК, но момент обращения произошел, когда участник СВО по контракту, заключившим с Министерством обороны, обращается в страховую компанию за получением возмещения, то данному лицу будет отказано в возмещении данной выплаты. <…> ВВК 100% установит, когда это было ранение получено», — обратил внимание собеседник ВФокусе Mail.
Юридические действия для защиты прав
Если участник СВО не получил выплаты, важно внимательно изучить условия заключенного контракта. «Необходимо смотреть именно условия заключенного контракта — какие условия были в данном контракте подписаны сторонами», — подчеркнул юрист.
Он отметил, что в некоторых контрактах могут быть прописаны условия возмещения вреда, но не обязательно выплаты за ранения определенной степени тяжести.
Бендер также указал на возможность судебного разбирательства. «Если частная военная компания откажется от возмещения ущерба, то только судебный процесс может помочь защитить права участника,» — добавил он.
Это может включать оспаривание условий контракта, которые могут быть признаны несоответствующими законодательству. К тому же в случае, если участники СВО считают, что их права ущемлены, они могут обратиться в прокуратуру. Также важно, чтобы установленные государством правила оказания помощи военным и их семьям соблюдались в регионах местными властями.
Улучшения в системе поддержки
Несмотря на возникающие проблемы, юрист отметил позитивные изменения в системе поддержки участников СВО. «Государство столкнулось с новыми вызовами, и были приняты меры для улучшения работы Министерства обороны. <…> После ряда определенных ошибок система отреагировала очень быстро. Произошли изменения в лучшую сторону. Здесь в принципе у нас законодательство предусматривает все моменты — всё, что коснулось непосредственно участников спецоперации», — обратил внимание Бендер.
Он добавил, что цифровизация и новые технологии значительно ускорили процессы взаимодействия между государственными органами. Юрист выразил уверенность, что с течением времени система поддержки участников СВО будет только улучшаться, что положительно скажется на их правах и гарантиях.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о льготном кредите на покупку жилья. Для семей участников СВО размер погашаемой государством суммы составит 40% от задолженности при наличии одного ребенка, 60% — при наличии двух детей.