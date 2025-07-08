Результаты опроса: как граждане России относятся к азербайджанской диаспоре

Второй вопрос касался оценки освещения конфликта в российских средствах массовой информации. Большинство респондентов (61,4%) отметили, что, по их мнению, российские СМИ подают информацию «сдержанно и объективно». Тем не менее, совокупно более 24% опрошенных усмотрели в освещении конфликта предвзятость: 8,88% сочли, что СМИ настроены против Азербайджана, а 15,4% — против России. Это свидетельствует о внутреннем расслоении мнений и отсутствии единой медийной линии, воспринимаемой обществом как бесспорно нейтральная. Важно отметить, что почти каждый седьмой затруднился с оценкой подачи материала, что также говорит о снижении доверия к источникам или сложности в интерпретации происходящего.