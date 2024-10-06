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Мнемотехника и набор букв: как запомнить расположение планет

6 октября 1931 года родился советский астроном и доктор физико-математических наук Николай Черных. Он стал первым, кто открыл более 500 малых планет. В честь этой даты рассказываем, как запомнить расположение восьми планет в Солнечной системе.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: NASA

Многие дети и даже взрослые сталкиваются с проблемой, когда им приходится запомнить расположение планет в Солнечной системе. Однако это не так сложно, как кажется.

Для запоминания порядка планет не надо просто зубрить. Есть способы, позволяющие гораздо быстрее и проще выучить расположение небесных тел в Солнечной системе.

Порядок расположения восьми планет в Солнечной системе

Планеты удаляются от Солнца в следующем порядке:

  • Меркурий;
  • Венера;
  • Земля;
  • Марс;
  • Юпитер;
  • Сатурн;
  • Уран;
  • Нептун.

Все планеты, кроме Земли, названы в честь богов древнеримской и древнегреческой культур.

Так, Меркурий в древнегреческой мифологии является богом-покровителем торговли, прибыли и обогащения, сыном бога неба Юпитера. Венера — богиня красоты в римской мифологии.

Согласно мифологии древних римлян и других италийских племён, Марс — бог войны, Сатурн — бог земли и посевов, Уран — олицетворение неба, а Нептун — бог пресной воды и моря.

Как запомнить расположение планет по порядку

Слово из первых букв

Самое простое, что можно сделать, запомнить некую аббревиатуру из первых букв планет, стоящих по порядку — МВЗМЮСУН.

Конечно, на слово это совсем не похоже, но если запомнить эту странную аббревиатуру и знать, что она означает, можно будет легко вспомнить, в каком порядке планеты удаляются от Солнца.

Мнемонические техники

Они основаны на создании связей между зрительными образами и информацией, которую необходимо запомнить.

Людям, обладающим фотографической памятью, может быть достаточно взглянуть на изображение планет с их названиями.

Также можно придумать какую-либо фразу, каждое слово которой будет начинаться с первой буквы планеты. Например: Мишка Вышел За Малиной — Юра Смог Удрать Низиной, где:

  • Мишка — Меркурий;
  • Вышел — Венера;
  • За — Земля;
  • Малиной — Марс;
  • Юра — Юпитер;
  • Смог — Сатурн;
  • Удрать — Уран;
  • Низиной — Нептун.

Рифма для запоминания

Для запоминания порядка планет можно использовать астрономическую считалочку А. Усачева:

  • «На Луне жил звездочёт,
  • Он планетам вёл подсчет.
  • Меркурий — раз,
  • Венера — два-с,
  • Три — Земля, четыре — Марс.
  • Пять — Юпитер, шесть — Сатурн,
  • Семь — Уран, восьмой — Нептун».