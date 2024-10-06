Мнемотехника и набор букв: как запомнить расположение планет

Многие дети и даже взрослые сталкиваются с проблемой, когда им приходится запомнить расположение планет в Солнечной системе. Однако это не так сложно, как кажется.
Для запоминания порядка планет не надо просто зубрить. Есть способы, позволяющие гораздо быстрее и проще выучить расположение небесных тел в Солнечной системе.
Порядок расположения восьми планет в Солнечной системе
Планеты удаляются от Солнца в следующем порядке:
- Меркурий;
- Венера;
- Земля;
- Марс;
- Юпитер;
- Сатурн;
- Уран;
- Нептун.
Все планеты, кроме Земли, названы в честь богов древнеримской и древнегреческой культур.
Так, Меркурий в древнегреческой мифологии является богом-покровителем торговли, прибыли и обогащения, сыном бога неба Юпитера. Венера — богиня красоты в римской мифологии.
Согласно мифологии древних римлян и других италийских племён, Марс — бог войны, Сатурн — бог земли и посевов, Уран — олицетворение неба, а Нептун — бог пресной воды и моря.
Как запомнить расположение планет по порядку
Слово из первых букв
Самое простое, что можно сделать, запомнить некую аббревиатуру из первых букв планет, стоящих по порядку — МВЗМЮСУН.
Конечно, на слово это совсем не похоже, но если запомнить эту странную аббревиатуру и знать, что она означает, можно будет легко вспомнить, в каком порядке планеты удаляются от Солнца.
Мнемонические техники
Они основаны на создании связей между зрительными образами и информацией, которую необходимо запомнить.
Людям, обладающим фотографической памятью, может быть достаточно взглянуть на изображение планет с их названиями.
Также можно придумать какую-либо фразу, каждое слово которой будет начинаться с первой буквы планеты. Например: Мишка Вышел За Малиной — Юра Смог Удрать Низиной, где:
- Мишка — Меркурий;
- Вышел — Венера;
- За — Земля;
- Малиной — Марс;
- Юра — Юпитер;
- Смог — Сатурн;
- Удрать — Уран;
- Низиной — Нептун.
Рифма для запоминания
Для запоминания порядка планет можно использовать астрономическую считалочку А. Усачева:
- «На Луне жил звездочёт,
- Он планетам вёл подсчет.
- Меркурий — раз,
- Венера — два-с,
- Три — Земля, четыре — Марс.
- Пять — Юпитер, шесть — Сатурн,
- Семь — Уран, восьмой — Нептун».