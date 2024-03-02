«Мне все лень…»: как повысить мотивацию весной

У закаливания имеется дополнительное свойство, помимо укрепления иммунной системы организма. Замечено, что контрастный душ улучшает настроение и отлично бодрит. Если человек раньше не прибегал к закаливанию, то начинать лучше с комфортных температур воды при незначительном контрасте между теплой и холодной. Постепенно можно увеличить контраст, подобрав для себя временной режим. Обычно закаливание делают по схеме: теплая вода — 30−35 секунд, горячая — 20−30 секунд и холодная — 30 секунд, и так несколько раз по кругу.