Млечный Путь оказался уникальной галактикой

Результаты показали, что количество спутниковых галактик на одну систему варьируется от 0 до 13, в то время как у Млечного Пути их всего четыре. Важным открытием стало то, что в других аналогичных галактиках более мелкие спутники все еще формируют звезды, в то время как в нашей галактике активны только крупные спутники, такие как Большое и Малое Магеллановы Облака. Это делает Млечный Путь исключением среди подобных галактик.