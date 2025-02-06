Мизулина считает, что Х в России могут разблокировать

Как бы то ни было, уже сейчас думать о разблокировке X в России можно, уверена Мизулина. В первую очередь потому, что эта соцсеть дает очень хороший новостной фон, быстрое распространение информации. «На мой взгляд, та реальность, которая была у нас на момент, когда этот ресурс заблокировали, уже существенно изменилась. И я думаю, что не только Х, но и другие иностранные платформы будут очень серьезно менять свою риторику, исходя из вектора той политики, которая реализуется США. Этот процесс уже начался. Выглядит это достаточно забавно, но я думаю, что многое в этом плане будет меняться и на других площадках, которые на данный момент ограничены на территории нашей страны», — сказала она.