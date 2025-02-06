Мизулина считает, что Х в России могут разблокировать

«Я считаю, что работа соцсети Х — он же Twitter — сильно изменилась. Там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации. Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», — сказала она.
При этом финальная позиция по этому вопросу должна основываться на данных регуляторов, уверена Мизулина. «Но, конечно, здесь важно опираться на факты, и я думаю, что эти факты может дать Роскомнадзор: сколько материалов по требованию ведомства на данный момент удалено платформой и сколько остается неудаленными», — добавила она.
Как бы то ни было, уже сейчас думать о разблокировке X в России можно, уверена Мизулина. В первую очередь потому, что эта соцсеть дает очень хороший новостной фон, быстрое распространение информации. «На мой взгляд, та реальность, которая была у нас на момент, когда этот ресурс заблокировали, уже существенно изменилась. И я думаю, что не только Х, но и другие иностранные платформы будут очень серьезно менять свою риторику, исходя из вектора той политики, которая реализуется США. Этот процесс уже начался. Выглядит это достаточно забавно, но я думаю, что многое в этом плане будет меняться и на других площадках, которые на данный момент ограничены на территории нашей страны», — сказала она.
«Правда, не факт, что если ограничения будут сняты, Х будут по-прежнему использовать россияне. Ведь есть Telegram», — заключила Мизулина.