Митрополит Тихон назвал события 1654 года началом первой СВО

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал события 1654 года, связанные с воссоединением Украины с Россией, началом первой СВО.
«После 1654 года — воссоединения Украины с Россией — была первая СВО. Тринадцать лет длилось присоединение Украины к России», — сказал Тихон журналистам по окончанию мероприятий посвященных Дню крещения Руси.
Переяславская рада — состоявшееся в январе 1654 года собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. По итогам рады гетман Богдан Хмельницкий и его приближённые присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу. Это событие послужило отправной точкой для начала военного конфликта между Россией и Речью Посполитой.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.