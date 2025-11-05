Митрополит Иларион заявил о травле в Чехии и письмах с угрозами

«Тема санкций против меня звучала в чешской печати с того самого момента, как храм в Карловых Варах был определен местом моего служения. За прошедшие десять месяцев я совершил в нем 77 богослужений. Храм постоянно наполняется людьми — и по воскресеньям, и по будням. Каждый день храм посещают туристы и паломники. Это живой и активный центр духовной жизни. Но кампания в прессе в течение всего этого времени не прекращается», — указал он.