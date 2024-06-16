Митрофанов день. Что можно и что нельзя делать 17 июня 2024 года

17 июня 2024 года верующие вспоминают преподобного Мефодия, игумена Пешношского. Его считают наследником Сергия Радонежского. Он был основателем русской обители, которую даже называли Второй Лаврой. Также это день святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.
Кто такой преподобный Мефодий, игумен Пешношский?
Этот святой считается наследником Сергия Радонежского. Он был основателем подмосковного Пешношского монастыря (ныне расположен в Дмитровском районе Московской области). Во многом строительство произошло при духовной помощи и по молитвам Сергия Радонежского. Он же указал место, где следует возвести обитель. Мефодий не гнушался лично работать на строительстве: собственноручно носил деревья через речку, которую с тех пор стали называть Пешноша, а возведённый монастырь — Пешношским. Слава этой обители распространилась очень широко, и было время, когда её именовали Второй Лаврой.
Столетиями Николо-Пешношский монастырь славился своими подвижниками. В том числе святителем Варсонофием, который одно время был игуменом этой обители. Монастырь избежал разорения в годы войн и смут. Даже в советское время он уцелел. Но полноценная церковная жизнь здесь стала возрождаться лишь в 2007 году. И только в августе 2014 года монастырь был торжественно открыт после масштабных реставрационных работ. Сейчас в обитель преподобного Мефодия ежедневно приезжают многочисленные паломники, чтобы поклониться святым мощам её основателя.
Кто такой Митрофан, патриарх Константинопольский?
Митрофан жил в III веке при императоре Константине Великом. Его дядей был римский император Проб. Во время гонения на христиан, он с двумя сыновьями бежал в Византию и впоследствии был рукоположен в пресвитеры, а затем и в епископы Константинополя. Спустя годы оба его сына, Проб и Митрофан, тоже стали епископами. На I Вселенском соборе император исходатайствовал для Митрофана, тогда уже глубокого старца, титул патриарха. Так, тот стал первым в истории патриархом Константинопольским. Митрофан прожил 117 лет. Его мощи покоятся в Константинополе, в храме, воздвигнутом в его честь.
Что нужно делать 17 июня 2024 года?
- День надо посвятить работе — спать надо ложиться далеко за полночь
- Нужно убрать в доме
- В этот день положено накрыть домочадцам вкусный и обильный ужин
- Сегодня важный день для работы в огороде и в саду
Что нельзя делать 17 июня 2024 года?
- Нельзя бездельничать
- Нельзя хлопать кого-либо по плечу
- Нельзя купаться в открытых водоемах
- Нельзя даже смотреть на свое отражение в воде, витринах или окнах