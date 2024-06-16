Митрофанов день. Что можно и что нельзя делать 17 июня 2024 года

Митрофан жил в III веке при императоре Константине Великом. Его дядей был римский император Проб. Во время гонения на христиан, он с двумя сыновьями бежал в Византию и впоследствии был рукоположен в пресвитеры, а затем и в епископы Константинополя. Спустя годы оба его сына, Проб и Митрофан, тоже стали епископами. На I Вселенском соборе император исходатайствовал для Митрофана, тогда уже глубокого старца, титул патриарха. Так, тот стал первым в истории патриархом Константинопольским. Митрофан прожил 117 лет. Его мощи покоятся в Константинополе, в храме, воздвигнутом в его честь.