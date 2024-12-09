MIT: новый гастробаллон для похудения умеет надуваться и сдуваться

Инженеры и гастроэнтерологи из Массачусетского технологического института и Бригамской женской больницы (США) разработали новый вид гастробаллона, который можно надувать и сдувать внутри желудка, чтобы предотвращать переедание и помочь пациенту сбросить вес. Ранее существовали статичные гастробаллоны, эффект от которых постепенно ослабевал. Новая динамичная система OSIRIS решает эту проблему и снижает объем съеденного на 60%, как показали испытания. Исследование опубликовано в научном журнале Device.
Что такое гастробаллон и как он работает
Гастробаллон — это мягкая силиконовая емкость со стерильным раствором или воздухом внутри. Его обычно вводят в желудок через пищевод в свернутом виде, с помощью эндоскопии. Реже гастробаллон вводят через проглатывание. После попадания в организм баллон наполняют, и он расправляется. Заполнив часть объема желудка, это устройство помогает почувствовать насыщение во время еды раньше обычного и как следствие сбросить вес.
Недостатки гастробаллонов
Процедура показана пациентам с индексом массы тела в 35−40 пунктов и выше. Некоторые специалисты считают метод намного более эффективным, чем диета. Однако исследования показали, что желудок привыкает к новому предмету внутри. Поэтому эффект снижается со временем, и вес останавливается, а затем может и вовсе снова начать расти.
Новое устройство от ученых MIT
Чтобы попытаться преодолеть это привыкание, исследователи разработали OSIRIS (англ. oscillating satiety induction and regulation intragastric system) — динамическую (колебательную) внутрижелудочную систему, вызывающую чувство насыщения и регулирующую его. В отличие от стандартных гастробаллонов, в OSIRIS силиконовая емкость внутри желудка может сжиматься и расширяться по требованию.
«Основная идея в том, что динамичный баллон будет надуваться непосредственно перед приемом пищи, и тогда вы не будете чувствовать голод. Затем он будет сдуваться в перерывах между приемами пищи, чтобы предотвратить привыкание».
Исследование эффективности проводили с участием животных. Результаты показали, что при использовании динамического гастробаллона потребление пищи снижалось более чем на 60%.
Как зонды для кормления
В отличие от традиционных гастробаллонов, новая система вводится в желудок через разрез в брюшной стенке. Снаружи остается внешний контроллер с насосом, который крепится к коже. С его помощью баллон внутри можно надувать и сдувать. Его установка похожа на процедуру введения зонда, через который кормят пациентов, не способных самостоятельно глотать, есть или пить. Медицинские трубки при должном уходе могут оставаться в теле годами. По такому же принципу будет работать и OSIRIS.
Чтобы оценить новый способ похудения, придется подождать. Сейчас ученые готовятся к очередному этапу тестирования на животных, он продлится полгода.
Разработчики считают новый гастробаллон перспективной альтернативой для пациентов, которые не хотят или не могут прибегать к таким серьезным методам лечения ожирения, как шунтирование желудка.