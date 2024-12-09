MIT: новый гастробаллон для похудения умеет надуваться и сдуваться

В отличие от традиционных гастробаллонов, новая система вводится в желудок через разрез в брюшной стенке. Снаружи остается внешний контроллер с насосом, который крепится к коже. С его помощью баллон внутри можно надувать и сдувать. Его установка похожа на процедуру введения зонда, через который кормят пациентов, не способных самостоятельно глотать, есть или пить. Медицинские трубки при должном уходе могут оставаться в теле годами. По такому же принципу будет работать и OSIRIS.