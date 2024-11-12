Мистика мест Достоевского: Тайна каморки Раскольникова, призрак в доме старухи-процентщицы и дурная слава Сенной площади

Здесь происходит одна из самых эмоционально-ярких сцен романа, в которой Раскольников целует землю, а потом идет сдаваться. Если оказаться на Сенной площади сейчас, то и не поймешь, почему Родиона «накрыло» именно тут. Но раньше на месте современных вестибюлей метро и торгового центра была внушительных размеров церковь. Ее еще называли Спас-на-Сенной. О храме ходила городская легенда, что построил его купец по фамилии Яковлев. До того жадный и взбалмошный, что он закреплял на замок язык самого большого колокола в храме. И он звонил, только когда купцу было угодно. Но самодура поставила на место Екатерина Вторая. Она узнала, что Яковлев отказался раздавать милостыню в честь восшествия императрицы на престол. Тогда Екатерина наградила его пудовой гирей, которую жадный купец должен был надевать каждый год в этот день.