Мистика мест Достоевского: Тайна каморки Раскольникова, призрак в доме старухи-процентщицы и дурная слава Сенной площади

Культурную общественность скандализирует (словечко Достоевского, кстати) новая экранизация «Преступления и наказания». Раскольникова поместили в декорации современного города. А вот новых диалогов в кино не завезли: персонажи выглядят как зумеры и бумеры, а говорят фразами из 19-го века, что смущает и обескураживает зрителя. А ведь «Преступление и наказание» — одно из самых материальных произведений. География романа почти совпадает с реальными городскими улицами. Поколения литературоведов и краеведов считали шаги между углами и подворотнями, чтобы определить реальные адреса персонажей. SPB.KP.RU отправился по кривым улочкам Петербурга в поисках настоящей достоевщины.
Канал Грибоедова.
Сейчас это прекрасное место для прогулок, а когда-то здесь текла речка Кривуша. Потом русло углубили и назвали канал именем императрицы Екатерины. Достоевский в романе иначе как «канавой» его не называет. А как еще назвать место, куда стекаются нечистоты со всей округи? Все действие романа происходит вокруг канала — то на одной, то на другой его стороне.
Есть городская легенда, что на одном из мостов, перекинутых через канал, людям являлся призрак Софьи Перовской — террористки приговоренной к смертной казни за покушение на императора. На мост дух приходит с белым платком, тем самым, которым Перовская подала сообщникам сигнал о приближении кареты Александра Второго.
Дом Родиона Раскольникова.
Считается, что главный герой жил в доме с современным адресом Гражданская, 19. Уже после выхода романа в свет здание очень сильно перестроили и все описанные Достоевским приметы пропали. Сохранились только 13 ступеней, ведущих в каморку Раскольникова. Но самого помещения уже нет.
Интересно, что Достоевский писал «Преступление и наказание» в двух шагах от этого дома. Писатель жил по адресу Столярный переулок, 14. А в соседнем здании Николай Васильевич Гоголь сотворил свою мрачную повесть «Записки сумасшедшего». Вообще Достоевский любил этот район Петербурга. Он сменил здесь около двух десятков адресов. Писатель всегда выбирал районы попроще, населенные мелкими чиновниками, торгашами и тому подобной публикой. Любил гулять по улочкам и высматривал среди случайных прохожих прототипы для своих персонажей.
Дом старухи-процентщицы.
Дом 15 на Средней Подьяческой улице известен не только по роману Достоевского. Здесь жил Александр Грибоедов и писал первые главы «Горе от ума». В парадную, где, как считается, находится квартира старухи, до сих пор ходят впечатлительные молодые люди и оставляют послания в духе: «За что ты бабушку так?» или «Родя, ты не прав!». В самой квартире последние несколько десятков лет живет обычный горожанин. Мужчина как-то рассказал журналистам, что регулярно отбивается от настойчивых туристов, а один раз к нему с экскурсией пришел сын бывшего президента США Рональда Рейгана. Рон Рейган в нулевые приезжал в Петербург специально, чтобы пройтись по местам, связанным с Достоевским. Ему сказали, что существует та самая квартира, где Раскольников размахивал топором. И американец напросился в гости. Сделал несколько снимков и ушел. Даже за стол не сел.
Жильцы этого дома рассказывают и о полтергейсте, с которым за долгие годы люди почти подружились.
— Это не только мое наблюдение, соседи тоже рассказывают, что часто в пустой комнате ощущаешь чье-то присутствие, — уверяет житель дома Владимир Карпов. — Иногда слышны шорохи. Но к этому быстро привыкаешь. Дом ведь очень старый.
А еще тут несколько лет назад нашли настоящий клад: во время ремонта в подвальном помещении рабочие обнаружили позолоченный эфес от шпаги.
Дом Сонечки Мармеладовой.
Здание на Набережной канала Грибоедова, 73 никогда не было жилым. Во времена Достоевского тут находилась Казенная палата. Учреждение примечательно разве тем, что несколько лет в нем служил баснописец Иван Крылов.
В нескольких домах от этого места — страшная точка на современной карте Петербурга. В доме по соседству в 1998 году была убита депутат Госдумы Галина Старовойтова.
Сенная площадь.
Еще одна центральная точка романа, на которой многое завязано. В те годы это была настоящая городская клоака. Она выросла вокруг Сенного рынка, где торговали, кстати, не только сеном, но и дровами, едой. Сейчас нас бы удивили ряды с сотнями зайцев, которых везли туда охотники с окрестных деревень. Рядом работали «обжорные ряды», где приезжих кормили блюдами третьей свежести. Все это притягивало и различный сброд: бездомных, воров и девиц легкого поведения.
Здесь происходит одна из самых эмоционально-ярких сцен романа, в которой Раскольников целует землю, а потом идет сдаваться. Если оказаться на Сенной площади сейчас, то и не поймешь, почему Родиона «накрыло» именно тут. Но раньше на месте современных вестибюлей метро и торгового центра была внушительных размеров церковь. Ее еще называли Спас-на-Сенной. О храме ходила городская легенда, что построил его купец по фамилии Яковлев. До того жадный и взбалмошный, что он закреплял на замок язык самого большого колокола в храме. И он звонил, только когда купцу было угодно. Но самодура поставила на место Екатерина Вторая. Она узнала, что Яковлев отказался раздавать милостыню в честь восшествия императрицы на престол. Тогда Екатерина наградила его пудовой гирей, которую жадный купец должен был надевать каждый год в этот день.
В этом месте в 1999 году произошла трагедия. На станции метро Сенная обрушился 5-метровый бетонный козырек. Груда камней убила семь человек. Потом выяснили, что при строительстве был нарушен проект.
Кстати, на площади до сих пор сохранилось здание гауптвахты, где несколько дней провел Федор Достоевский. Его арестовали за нарушение цензурных требований. Он потратил это время с пользой: выспался и перечитал любимые книги.
СЕСТРА ПИСАТЕЛЯ ПОВТОРИЛА СУДЬБУ СТАРУХИ.
Мистическим образом описанное в романе убийство старухи-процентщицы практически повторилось в реальности, причем жертвой стала сестра Федора Михайловича. Уже через много лет после его смерти Варвара Карепина стала богатой и подозрительной старухой. Она держала несколько доходных домов в Москве и складировала дома огромные суммы. Однажды в ее квартире начался пожар. Дворники ворвались внутрь, но нашли лишь обгоревшее тело женщины. Следствие быстро установило, что имеет дело с убийством, а не с несчастным случаем. Кто-то убил пожилую сестру Достоевского, забрал из дома ценности и поджег квартиру, чтобы замести следы.
ПРЕДСКАЗАЛИ ВЕЛИКУЮ СЛАВУ И СМЕРТЬ СЫНА.
Мистика сопровождала и самого Достоевского. С приведениями он познакомился еще в юном возрасте, когда учился в инженерном училище. Оно располагалось в знаменитом Михайловском замке, где был убит император Павел. Старшекурсники пугали новобранцев: ночью один из курсантов залезал на плечи другому. Темная фигура с фонарем заглядывала в окна второго этажа, приводя в ужас первокурсников. Прошел через это «посвящение» и Достоевский. Ближе к концу жизни писатель столкнулся с пророчеством. В 1877 году он попал к гадалке — француженке Фильд, которая поселилась недалеко от него. Она предсказала ему великую славу и скорую трагедию — в дом писателя должна была прийти смерть. Через несколько месяцев у Достоевского умер сын. Но пришла и слава, после речи писателя поклонники буквально носили его на руках.