15 мистических мест России: куда поехать, чтобы пощекотать нервы

Рядом с селом Даргавс в Северной Осетии расположен древний могильник, который называют Городом мертвых. Здесь давно никто не живет, сохранились лишь старые постройки, а вокруг этого места ходит много мистических легенд. Считается, что если кто-то из туристов попытается проникнуть в местный склеп, духи лишат этого человека жизни. Даргавс — один из крупнейших некрополей в мире, здесь находится 95 склепов с артефактами из разных эпох. Из-за перенаселения и частых войн в конце XVI века мест для захоронений местных жителей не осталось, поэтому кладбища перенесли в горы — место, где не было развито земледелие. Местные племена верили, что человека нужно хоронить вместе со всем его имуществом, поэтому люди были одеты в красивую одежду, а рядом с ними лежали предметы быта.