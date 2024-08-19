15 мистических мест России: куда поехать, чтобы пощекотать нервы

Иногда хочется не только полежать на пляже или полазить по горам, но и получить от отпуска незабываемые впечатления. Любители острых ощущений могут посетить мистические места России, чтобы почувствовать уникальную энергетику этих локаций, полных загадок и тайн.
Необычные и загадочные места на карте России
Для вашего удобства указали все мистические локации на карте.
15 самых жутких мистических мест России
Расскажем о самых популярных загадочных локациях, каждая из которых уникальна и интересна.
1. Молёбский треугольник
Знатоки сверхъестественных явлений верят: здесь находится аномальная зона, где когда-то высадились инопланетяне. Еще в 80-х годах прошлого века появилась легенда о том, что местный охотник обнаружил загадочный огромный круг в поле, где трава была примята. С тех пор место регулярно посещают любители мистики, а фотографы говорят, что магнитное поле здесь настолько сильное, что его видно на пленке.
|Ближайший населенный пункт
|Село Молёбка (Кишертский район, Пермский край)
|Как добраться
|На поезде из Екатеринбурга до станции Кунгур или Кишерть, далее на такси или автомобиле
2. Чертово кладбище
Аномальная зона расположена на месте падения одного из осколков Тунгусского метеорита. Когда произошло это событие, были сожжены все деревья и погибли все животные в округе. Местные жители рассказывали, что от земли исходил жар. Сейчас в зоне гибнут животные и сбивается компас, а деревья по-прежнему не растут — осталась только небольшая трава. Чертово кладбище найти очень тяжело. Согласно легендам, люди, которые пытались войти в аномальную зону, бесследно пропадали.
|Ближайший населенный пункт
|Деревня Карамышево (Красноярский край)
|Как добраться
|Пешком из села Пашино или Карамышево
3. Кашкулакская пещера
Местные называют эту пещеру домом Черного дьявола. Согласно легенде, здесь на протяжении долгого времени проводили религиозные обряды. Когда-то здесь жил белый шаман, который помогал душам переходить в другой мир и умел превращать камень в золото одним взглядом. Потом это место стало притягивать язычников, они проводили здесь магические обряды и приносили в жертву животных, окропляя камни их кровью. В середине прошлого века в пещеру поехала медицинская экспедиция, но люди не смогли долго находиться в этом месте — их охватил необъяснимый страх. С этим же чувством сталкивались многочисленные туристы, которым удалось здесь побывать.
|Ближайший населенный пункт
|Село Топанов (Республика Хакасия)
|Как добраться
|На поезде Москва — Абакан до остановки село Шира, оттуда на автомобиле до села Топанов. На автобусе из Абакана до села Шира, оттуда на автомобиле до села Топанов
4. Долина смерти в Якутии
Как рассказывают местные жители, здесь расположена долина неизвестных металлических котлов. По одной из версий, это обломки НЛО. Согласно легендам, загадочные котлы появились достаточно давно и находятся на правом берегу реки Вилюй. Здесь древние охотники ночевали и укрывались от дождя, но после этого у них начинались проблемы со здоровьем, от которых они умирали. Есть еще несколько подтверждений существования котлов, но фотографий не осталось.
|Ближайший населенный пункт
|Поселок Чернышевский (Республика Саха)
|Как добраться
|На автобусе из города Мирного до поселка Чернышевский
5. Долина смерти на Камчатке
Камчатская долина смерти расположилась у подножия действующего вулкана Кихпиныч. Может показаться, что здесь нет никаких аномалий, но именно на этом небольшом участке вы не увидите животных и птиц. Впервые об аномальной зоне заговорили в 30-х годах прошлого века. Тогда два лесничих потеряли собак, а потом нашли их мертвыми. Рядом лежали сотни трупов животных и птиц. Люди, приходя сюда, тоже жалуются на плохое самочувствие. Ученые считают, что это вызвано ядовитыми газами из вулкана, однако исследователи так и не поняли, почему пары зафиксированы лишь на одном участке суши.
|Ближайший населенный пункт
|Поселок Козыревск (Камчатский край)
|Как добраться
|Только в составе туристической группы с помощью вертолета
6. Телецкое озеро
Здесь всегда много туристов, которые приезжают посмотреть на красоту этих мест и отдохнуть на живописном берегу. Телецкое озеро таит в себе много тайн, которые так и не удалось разгадать. Согласно легенде, часть водоема представляет собой что-то похожее на Бермудский треугольник. В 2017 году здесь произошла авиакатастрофа с вертолетом, а позднее пропала лодка с туристами. Тела погибших и обломки найти не смогли. Одна из причин — ледяная вода озера. На глубине температура не превышает +7 °C. Даже рыбы здесь плавают на поверхности. Несмотря на усилия профессиональных дайверов, исследовать дно никому не удавалось.
|Ближайший населенный пункт
|Села Иогач и Артыбаш (Республика Алтай)
|Как добраться
|На автобусе от Горно-Алтайска, Бийска или Барнаула до сел Иогач или Артыбаш
7. Бесов Нос
Это место окутано тайнами и мистическими легендами. Все началось с того, что в XIX веке на берегу Онежского озера нашли загадочные рисунки, похожие на наскальную живопись, — петроглифы. На них были изображены рыбы, птицы, животные и люди с головами животных. Никто точно не знает историю происхождения этих символов. Легенда гласит, что когда-то Бесов Нос был пристанищем шаманов, а само озеро — порталом между миром живых и мертвых. Многие люди чувствуют здесь тревогу и беспокойство, но все равно приезжают посмотреть на красоту природы.
|Ближайший населенный пункт
|Поселок Шальский (Республика Карелия)
|Как добраться
|Из поселка Шальский или деревни Каршево на лодке через Онежское озеро
8. Китовая аллея
На небольшом острове Итыгран расположилась Китовая аллея — место, где вкопаны в землю черепа и кости китов. Достопримечательность впервые обнаружили в 1976 году. Предполагается, что место было создано китобоями, но ученые до сих пор теряются в догадках. Первое, что показалось исследователям странным, — это размер костей. Чтобы перетащить останки китов и закопать их в землю, нужно около десяти взрослых мужчин. Кроме того, не было найдено следов человеческой жизни — останков, посуды, предметов быта. Легенда гласит, что это место создали шаманы для проведения обрядов.
|Ближайший населенный пункт
|Село Янракыннот (Чукотский автономный округ)
|Как добраться
|На самолете до поселка Провидения, оттуда на вертолете или вездеходе до села Янракыннот, далее на лодке до острова Итыгран
9. Мыс Рытый
Расположен на озере Байкал, место называют воротами в потусторонний мир. Считается, что здесь живет древний злой дух. На мысе часто дует ветер, который сносит с ног, здесь нельзя рубить деревья, убивать животных и находиться женщинам. Другая легенда гласит, что именно здесь похоронен Чингисхан. Местные уверяют, что если кто-то потревожит духа, обитающего на мысе, быть беде. Поэтому сюда можно попасть только с разрешения администрации Байкало-Ленского заповедника. Но находятся смельчаки, которые приезжают посмотреть на загадочное место самостоятельно.
|Ближайший населенный пункт
|Село Максимиха (Иркутская область)
|Как добраться
|На автобусе из Иркутска до турбазы «Зама», далее пешком. На комете до мыса Елохин, далее пешком
10. Аркаим
Эзотерики утверждают, что раньше здесь было место для связи с другими мирами. Считается, что местные горы исполняют желания, а река Большая Караганка может излечить от всех болезней. Сюда съезжаются люди разных поколений и разной веры, некоторые совершают обряды и заряжаются энергией.
|Ближайший населенный пункт
|Город Магнитогорск (Челябинская область)
|Как добраться
|Из Челябинска на автобусе, такси или автомобиле до Аркаима. Из Магнитогорска на автобусе Магнитогорск — Бреды.
11. Даргавс
Рядом с селом Даргавс в Северной Осетии расположен древний могильник, который называют Городом мертвых. Здесь давно никто не живет, сохранились лишь старые постройки, а вокруг этого места ходит много мистических легенд. Считается, что если кто-то из туристов попытается проникнуть в местный склеп, духи лишат этого человека жизни. Даргавс — один из крупнейших некрополей в мире, здесь находится 95 склепов с артефактами из разных эпох. Из-за перенаселения и частых войн в конце XVI века мест для захоронений местных жителей не осталось, поэтому кладбища перенесли в горы — место, где не было развито земледелие. Местные племена верили, что человека нужно хоронить вместе со всем его имуществом, поэтому люди были одеты в красивую одежду, а рядом с ними лежали предметы быта.
|Ближайший населенный пункт
|Село Даргавс (Республика Северная Осетия — Алания)
|Как добраться
|На маршрутке из Владикавказа до села Даргавс, далее пешком
12. Перевал Дятлова
Именно здесь погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова. Существует множество версий происшедшего, начиная от экспериментов ученых и заканчивая вмешательством НЛО. Однако до сих пор ученые не сошлись во мнении, что именно стало причиной гибели людей. На перевал Дятлова постоянно приезжают любители мистики.
|Ближайший населенный пункт
|Поселки Вижай и Ушма (Свердловская область)
|Как добраться
|Из Екатеринбурга до города Ивделя, далее на автомобиле до Вижая или Ушмы, затем пешком до реки Ауспии. Потом на вертолете, пешком, снегоходе или внедорожниках
13. Плещеево озеро
Местные легенды рассказывают о пропавших здесь людях. Местность известна густыми туманами. Считается, что они могут переместить человека в другое измерение или мир мертвых. Дайверы рассказывают о двойном дне у озера — еще одном портале в потусторонний мир. Над поверхностью воды регулярно наблюдают огненные шары неизвестного происхождения. А на берегу находится знаменитый Синь-камень — валун, который несколько раз пытались сдвинуть, а он возвращался на свое место. Ученые до сих пор не могут объяснить природу этих явлений.
|Ближайший населенный пункт
|Город Переславль-Залесский (Ярославская область)
|Как добраться
|На автобусе или электричке из Москвы до города, далее пешком
14. Остров Ольхон
Расположен в самом сердце Байкала. Местные жители уверяют, что здесь обитает дух-хранитель озера, который оберегает всю область и людей от бед. Здесь можно найти древние наскальные рисунки и святилища для обрядов и жертвоприношений. Легенда гласит, что когда-то местного духа вызвали шаманы. После этого остров Ольхон стал для них местом силы. Однако чужаков территория не принимает, поэтому туристы побаиваются здесь находиться.
|Ближайший населенный пункт
|Поселок Хужир (Иркутская область)
|Как добраться
|На автобусе из Иркутска, затем на пароме; на теплоходе из Иркутска через Хужир
15. Гора Воттоваара
Это самая высокая точка в западной Карелии. Воттоваару называют горой смерти из-за ее выделяющегося облика — все деревья на ней обожжены, здесь практически не растет трава. На вершине горы находится более тысячи камней, уложенных в хаотичном порядке. Существует легенда, согласно которой местные язычники проводили здесь ритуалы. С тех пор это место стало точкой притяжения для злых духов. Тут не ловит связь, не работает навигация, а люди жалуются на плохое самочувствие и желание поскорее покинуть это место.
|Ближайший населенный пункт
|Поселок Суккозеро (Республика Карелия)
|Как добраться
|На поезде из Сортавалы, Санкт-Петербурга или Петрозаводска, далее пешком
Отзывы туристов о посещении мистических мест России
Не все путешественники готовы посещать мистические локации. Одни боятся встретиться со сверхъестественным, другие слушают запреты местных жителей и стараются не тревожить потусторонние силы. Вот несколько отзывов туристов, побывавших в таких местах.
Советы туристам: что нужно помнить при посещении страшных и мистических мест России
Собрали несколько советов для туристов, которые планируют посетить мистические места России. Заранее позаботьтесь о своем состоянии и учтите изменчивые погодные условия.
|Будьте готовы к разным эмоциям
|Пребывание в таких местах может вызвать страх и тревогу
|Уважайте местные традиции
|О правилах поведения в каждом регионе лучше узнать заранее
|Одевайтесь по погоде
|В некоторых местах может быть холодно или грязно, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящая одежда и обувь
|Берите с собой достаточно еды и воды
|Магазинов и кафе поблизости может не оказаться
|Сообщайте друзьям и близким о своих планах
|Это поможет людям знать, где вы находитесь, в случае возникновения проблем
|Следите за своим здоровьем
|Помните, что даже если вы чувствуете себя хорошо, всегда есть риск заболеть или получить травму
|Будьте внимательны к окружающей среде
|Не срывайте растения и не оставляйте после себя мусор
Автор: Мария Каткова