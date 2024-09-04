Почему «Мистер Трололо»: интересные факты из биографии Эдуарда Хиля

С этой песней связана целая история. Для нее сначала писались стихи, но они оказались неудачные. То есть удачные, но в то время их рекомендовали не публиковать. Содержание было такое: «Я скачу по прерии на своем жеребце, мустанге таком-то, а моя любимая Мэри за тысячу миль отсюда вяжет для меня чулок». В то время выпустить такое, конечно, не получилось, и мы с композитором Аркадием Ильичом Островским решили: что ж, пусть это будет вокализ.