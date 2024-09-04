Почему «Мистер Трололо»: интересные факты из биографии Эдуарда Хиля

Откуда взялся псевдоним «Мистер Трололо»?
В 1965 году композитор-песенник Аркадий Островский и поэт Вадим Семернин сочинили текст песни «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой», которую впоследствии исполнил Эдуард Хиль.
Изначально у советского хита был текст, но он не прошел проверку цензуры, из-за чего пришлось сделать из песни — вокализ (песня в которой не используются слова). В итоге весь трек состоял из одних только «ла-ла-ла» и «ло-ло-ло», благодаря чему Хиля и прозвали «Мистером Трололо», а позднее окрестили главным мемологом СССР.
С этой песней связана целая история. Для нее сначала писались стихи, но они оказались неудачные. То есть удачные, но в то время их рекомендовали не публиковать. Содержание было такое: «Я скачу по прерии на своем жеребце, мустанге таком-то, а моя любимая Мэри за тысячу миль отсюда вяжет для меня чулок». В то время выпустить такое, конечно, не получилось, и мы с композитором Аркадием Ильичом Островским решили: что ж, пусть это будет вокализ.
Кстати, в 2010-х трек вновь стал трендом, пародию на него даже исполнил в день получения «Оскара» известный киноактёр Кристоф Вальц, а чуть позже песня сыграла в одной из серий мультсериала «Гриффины».
Мог бы стать художником и моряком
Эдуард Хиль, известный советский баритон, в детстве хотел выбрать совершенно другую профессию. Юность Хиля пришлась на тяжелый годы Великой Отечественной войны, будущий певец даже оказался в детском доме. Это оказало на Хиля сильное влияние: в девять лет он дважды пытался сбежать в армию, а позднее решил, что станет моряком. Правда, со временем приоритеты изменились и в какой-то период Хиль планировал посвятить свою жизнь художественной деятельности. Однако по совету дяди, с которым он жил в Ленинграде, Хиль все-таки решил поступить в полиграфический техникум, где и увлекся оперой.
Стал исполнителем благодаря опере «Русалка»
Однажды Хиля пригласили послушать оперу «Русалка». Во время выступления музыка и атмосфера произвели колоссальное впечатление на будущего артиста. Впоследствии Хиль стал коллекционировать записи арий и романсов и даже иногда приходил спеть вместе с Федором Ивановичем Шаляпиным арию Демона. Новое увлечение привело Хиля в консерваторию.
Когда я пришел в консерваторию, то пел басовые партии, но меня приняли как баритона. Я поначалу протестовал, но мой педагог Ольховский уговорил меня. «Ты чего? — сказал он. — Баритон — это лучшие партии! Онегин, Ленский, Томский… А ты протестуешь!».
Познакомился с женой в консерватории
Вся жизнь Хиля так или иначе связана с консерваторией. Именно там начинающий исполнитель встретил свою будущую жену Зою. Во время курских гастролей у влюбленных начался бурный роман, продлившийся 54 года вплоть до самой смерти Эдуарда в 2012 году.
Это было так романтично, что я не удержался и совершил довольно дерзкий поступок: подошел и поцеловал Зою. Она, девушка из интеллигентной семьи, скромная и воспитанная, закричала: «Да как вы смеете?!».
Стал лауреатом премии Ленинского комсомола и пел с Пугачевой
В 1975 году Хиль был объявлен лауреатом премии Ленинского комсомола. Тогда на фирме «Мелодия» вышел его диск-гигант, на котором были записаны дуэты со значимыми ленинградскими певицами, вроде Марии Пахоменко, Таисии Калинченко, Аллой Пугачёвой и другими.
Выступал во французском кабаре «Распутин»
После того, как «Ленконцерт» распался, а его артисты перешли в разряд «вольных певцов», Хиль был вынужден гастролировать по миру, чтобы свести концы с концами. Наиболее известным местом работы исполнителя в то время было парижское кабаре «Распутин». Известно, что туда, специально, чтобы послушать баритон артиста, приходили Шарль Азнавур, Мирей Матье, Жильбер Беко.
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