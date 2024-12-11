Мистер дроппер. Мошенники втягивают подростков в преступные схемы

16-летний Матвей из Новосибирска огорошил отца признанием — он «попал» на 2 млн рублей. Ему с приятелем предложили работу: находить людей, которые согласятся дать свои банковские карты для операций с криптовалютой на бирже. Но что-то пошло не так, и один из «добровольцев» отказался переводить деньги дальше. Мошенники повесили пропажу на школьников, а в своих требованиях компенсировать ущерб дошли до избиений.