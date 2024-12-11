Мистер дроппер. Мошенники втягивают подростков в преступные схемы

16-летний Матвей из Новосибирска огорошил отца признанием — он «попал» на 2 млн рублей. Ему с приятелем предложили работу: находить людей, которые согласятся дать свои банковские карты для операций с криптовалютой на бирже. Но что-то пошло не так, и один из «добровольцев» отказался переводить деньги дальше. Мошенники повесили пропажу на школьников, а в своих требованиях компенсировать ущерб дошли до избиений.
«Ребята попались на классическую схему, — объясняет адвокат Тимур Харди. — Мошенники используют подставных людей (дропперов), на карты которых выводят украденные средства, выстраивая длинную цепочку переводов, чтобы конечного получателя — то есть организатора — найти было невозможно».
"Ввязываясь в такие схемы, школьники могут не всегда отдавать себе отчёта в последствиях, — считает начальник управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.
— При согласии родителей банки оформляют детям карты уже с 14 лет, чем и пользуются мошенники. В той же ситуации, что и Матвей, может оказаться любой подросток, которому позвонил «сотрудник банка» и предложил «за вознаграждение помочь с выполнением плана продаж карточек». Схемы злоумышленники используют разные, но итог один — школьники становятся частью организованной преступной группы".
«Дропперство может быть квалифицировано как уголовное преступление, — уточняет Харди. — Минимальный возраст привлечения к ответственности — 16 лет. Наказание — до 7 лет лишения свободы. Родителей также могут привлечь к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребёнка».
Зафиксированы случаи, когда злоумышленники через эту игровую платформу заводили знакомство с детьми, чтобы снимать средства с банковских карт родителей для внутренних покупок в игре.
Так, 7-летняя девочка из Подмосковья перевела «дядям» больше 100 тыс. рублей с родительских счетов.
Кстати: могут и просто обокрасть
Есть и более простой вариант — ребёнка могут не втягивать в преступление, а банально ограбить. Его самого или родителей, если у подростка есть доступ к их карточкам.
«Читы, скины, игровая валюта, прокачка персонажей — далеко не полный перечень того, что ребёнку могут предложить в тематических сообществах, связанных с его любимой игрой, за “символическую плату”, — уточняет Ибрагимов. — Он переводит деньги с карты — и в итоге лишается всех средств».
Чтобы этого не случилось, регулярно напоминайте детям:
- Перед любой онлайн-покупкой посоветуйся с родителями.
- Никогда не вводи личные и банковские данные на непроверенных сайтах.
- Не переходи по неизвестным ссылкам, даже если их присылает знакомый.