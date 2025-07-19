Миссия: спасти лошадей. Как фотограф Ирина Попова пришла к такому серьезному делу и при чем здесь проект «Лотос»

— Есть представление, что лошадь — это дорого. На бойне лошади стоят по цене мяса, особенно если напрямую с мясником договариваться, а не через посредников. Жеребята стоят от 50 000 до 80 000 в зависимости от размера, а взрослая лошадь может стоить от 100 000 до 150 000, если это не тяжеловоз. Цена породистого щенка. Это приемлемые суммы. Гораздо большие суммы нужны, чтобы оплатить постой — это аренда места, где содержатся лошади, где их кормят, поят, ухаживают. Еще более «интересные» суммы нужны, если приходится сталкиваться с ветеринарией. Но тем не менее, это все не миллионы, можно потянуть. И потом все это гораздо проще, когда тебя окружают такие же увлеченные люди. Изначально мы просто болели одной историей, хотелось помочь животным. Сейчас мы находимся в стадии строительства собственного реабилитационного центра, куда можно взять больше лошадей на содержание и на реабилитацию после бойни или других нехороших ситуаций: после тяжелой работы, после спорта. Будем восстанавливать их здоровье, психику, доверие к людям. Мы не оформлены как организация или фонд, мы просто дружная команда, фактически одна семья. Одни помогают физически — ухаживают за лошадьми, другие — материально, третьи — информационно.