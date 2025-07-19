Миссия: спасти лошадей. Как фотограф Ирина Попова пришла к такому серьезному делу и при чем здесь проект «Лотос»

Ирина Попова спасает тех, кто в беде: списанных, старых, больных, хромых лошадей, — тех, на ком уже заработали, и кто уже никому не нужен. Ирина и ее друзья считают, что лошади тоже имеют право на спокойную и сытую старость.
— Ирина, как вы увлеклись спасением лошадей?
— Я в детстве занималась в школе верховой езды. Количество времени, которое там отводилось для общения с животными, было минимальным: мне просто давали час поездить верхом. А мне всегда хотелось более тесного взаимодействия. Не только пользоваться лошадьми, как инструментом, а подружиться с ними, понять, как они думают, чувствуют, как взаимодействуют между собой и с людьми. Долгое время это оставалось мечтой. Все было как у всех: дом, семья, работа. И в какой-то момент я поняла, что ждать уже некуда. Надо делать то, о чём мечтаешь.
— И как все началось?
— Я пошла по пути, по которому идут многие: взять собачку из приюта, забрать кошечку из подвала. И выкупила лошадку у мясника. Это был мой первый конь по кличке Лотос, в честь которого мы и назвали наш небольшой проект.
Проект рождался в течение нескольких лет.
Я и мои друзья, мои знакомые сначала на собственные средства, а позже — на средства опекунов, спонсоров стали выкупать лошадей из неблагоприятных условий.
Второй конь, которого мы выкупили, был настоящий пенсионер. Он был после конной полиции, где отслужил свое и никому не был нужен. И он попал к нам и прекрасно прожил какое-то время. У него была хорошая старость, он пасся, ел, пил, гулял с нашими девушками. Наслаждался жизнью, может быть, первый раз за много лет. Следующими приехали два малыша. Случилось так, что на бойню привезли большую партию лошадей. И мы пытались их выкупить, спасти. И осталось два жеребенка — истощенных, совершенно больных и никому не нужных. И мы забрали их к себе. Это были просто два супнабора, два скелетика, мы не надеялись, что они выживут. Выхаживали долго, не один месяц. У девочки была с одного бока рана размером с кулак, она ходила трех ногах. Мальчик был сильно истощен. Сейчас они классные такие лошадки — и не скажешь, что первые месяцы их жизни были тяжелыми.
— Сколько стоит выкупить лошадь с бойни?
— Есть представление, что лошадь — это дорого. На бойне лошади стоят по цене мяса, особенно если напрямую с мясником договариваться, а не через посредников. Жеребята стоят от 50 000 до 80 000 в зависимости от размера, а взрослая лошадь может стоить от 100 000 до 150 000, если это не тяжеловоз. Цена породистого щенка. Это приемлемые суммы. Гораздо большие суммы нужны, чтобы оплатить постой — это аренда места, где содержатся лошади, где их кормят, поят, ухаживают. Еще более «интересные» суммы нужны, если приходится сталкиваться с ветеринарией. Но тем не менее, это все не миллионы, можно потянуть. И потом все это гораздо проще, когда тебя окружают такие же увлеченные люди. Изначально мы просто болели одной историей, хотелось помочь животным. Сейчас мы находимся в стадии строительства собственного реабилитационного центра, куда можно взять больше лошадей на содержание и на реабилитацию после бойни или других нехороших ситуаций: после тяжелой работы, после спорта. Будем восстанавливать их здоровье, психику, доверие к людям. Мы не оформлены как организация или фонд, мы просто дружная команда, фактически одна семья. Одни помогают физически — ухаживают за лошадьми, другие — материально, третьи — информационно.
— А возникают какие-то эмоциональные проблемы, шок, когда видишь, в каком состоянии находится лошадь?
— Вопросы к гуманному отношению к лошадям, да и к другим животным тоже возникают часто. Потому что обращение с ними — это индикатор состояния нашего общества, индикатор того, чтобы мы из себя представляем.
— Это тяжело?
— Эмоционально это непросто, но когда есть цель и понимание того, что все решаемо, силы приходят сами собой. У нас есть конкретная цель — дать животным любовь, заботу, тепло, а в лучшем случае — собственный дом. Если у лошади есть силы жить, все что ей нужно — это забота человека.
— Сколько животных вы спасли?
— Не считала. Сейчас у нас на попечении больше десятка лошадей, но спасли мы значительно больше, просто остальные обрели новых хозяев.
— Какие проблемы бывают с такими животными? Бывают ли среди них агрессоры?
— Все лошади разные, но нам, видимо, везло, и у нас не было ни агрессивных, ни асоциальных или невменяемых лошадей. Даже дикие лошади, которые попадали к нам из табуна, быстро приручались. Они понимали, что попали в место, где им ничего не угрожает, где безопасно, и они очень быстро становятся добрыми и ориентированными на человека. Не было у нас такого, чтобы приехала лошадь и была готова всех убить и невозможно с ней найти контакт.
Другое дело, что лошади боятся людей, потому что ничего хорошего не видели. Но даже они в конце концов видят, что их не бьют, никто на них не кричит, не машет, и недоверие проходит.
Мы используем максимально мягкие методы воздействия на лошадей. Никакого насилия! Другое дело, что иногда нужно провести медицинские манипуляции, зафиксировать лошадку, но это совсем не то же самое, что применение тренировок с помощью насилия, боли и страха. Мы так не делаем никогда.
— С какими трудностями приходится сталкиваться?
— Самая большая трудность — это собрать определенную сумму на постой. Как я уже сказала, у нас больше 10 животных, и это внушительные деньги, которые нужны каждый месяц. Обычно это личные средства нашей команды, но иногда нам помогают. То есть вопрос финансов периодически встает перед нами. Вот и сейчас очень хочется побыстрее перебраться к себе, на свою землю, в свой центр, чтобы все было проще и дешевле.
Второй вопрос: очень сложно найти постой с полноценным выгулом, чтобы лошади могли гулять, резвиться, пастись. Нужно несколько гектаров.
Лошадям необходимо двигаться весь световой день. Обычно все, что могут предоставить — это конюшни с левадами, где можно выгуливать лошадь 2—3 часа в день. Это мало.
Сейчас наши кони находятся на границе Московской и Тверской областей. От Москвы ехать два часа. Мы туда ездим заниматься, ухаживать, общаться с подопечными. Привозим к ним гостей, ведь многие тоже хотят погулять с лошадьми, пообщаться с ними.
— Это платно?
— Мы находимся на базе, которая принадлежит не нам. База за проживание, за питание берет деньги. Если люди едут на выходные, естественно, платят. Мы же проводим тематические фотосессии. Например, недавно устраивали фотосессию на речке в стиле Ивана Купалы.
Фото- и видеосъемка платная, но все идет на содержание лошадей. Мне кажется, это достаточно красивая тема, когда кони помогают нам содержать их. Позировать они любят, это у них получается прекрасно. Стоишь себе такой красивый, а тебя кормят яблочками!
— Расскажите самую трогательную историю со счастливым концом
— Примерно год назад нам написала знакомая из одного крупного спорткомплекса. Оказалось, у них кони по достижению 20 лет просто списываются в никуда. Хорошо, если их забирают те, кто на них ездил. А если нет? То есть они отработали 20 лет на благо школы, принесли кучу денег, и теперь, когда они старые и больные, они никому не нужны. Мы стали искать людей, которые знали лошадей и могли бы их взять.
Шло время, людей найти было сложно, лошадей стало еще больше. Если изначально речь шла о двух, то к концу истории их стало уже шесть. Более того, в процессе переговоров начала расти цена. Сначала она была равна 70 тысячам, потом она выросла до 80 тысяч, а потом — и до 100 тысяч. Но в конце концов мы их всех забрали. У меня сохранились фото разгрузки. Казалось бы — спортивная школа, а приехали к нам скелеты без мяса, одни косточки торчат. От людей шарахались. Подойти к ним было невозможно, так их, видимо, задрюкали. Подходишь, а они такие: «Ой, нет-нет, мы отсюда пошли, пожалуйста, не трогайте нас».
В общем хорошо, что они оказались у нас, уже отъелись, и сейчас это соврешенно другие животные. Они радостно выбегают навстречу, дают себя обнимать, целовать и все что хочешь делать, потому что наконец-то на пенсии им дали возможность жить хорошей, настоящей, спокойной жизнью. Эта история нас всех тронула до слез.
— Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. У вас так же?
— В этом есть только доля истины. Чем больше я погружаюсь в конную тему, тем больше встречаю удивительных, вдохновляющих людей, которые спасают животных. Мне повезло в этом плане.
Есть, конечно, люди, которые вызывают удивление и даже сочувствие, потому что если человек лишен эмпатии и плохо относится к животным, то скорее всего, у него сильная душевная боль, и остается только посочувствовать.
— Конскую колбасу не едите?
— Не ем. Но не осуждаю тех, кто это делает. Ну я понимаю, что у человечества, особенно у кочевых народов это целая культура.
— Душа у коней есть?
— Однозначно, есть! Это животные, которые умеют чувствовать, переживать. У них своя организация, они по-своему реагируют на происходящее. Это не собаки, и не кошки, у них сильно развита эмпатия. С ними очень приятно общаться. Они могут очень много дать, сильно привязываются, они благодарны.
— А у тех людей, кто с ними жестоко обращается, душа есть?
— Конечно, есть. Но мир такой, какой есть, и исправить мы его не можем. В нём есть минусы и плюсы, верх и низ. А мы в этом мире можем отвечать за себя и за тех, кто от нас зависит, кто на нас рассчитывает. Вот за них мы в ответе.
Все, кто хочет помочь проекту «Лотос», могут найти Ирину Попову и ее друзей на канале в Телеграмм @irinahorses (Irina Horses stories), в соцсети Вконтакте vk.com/club228603449 или на сайте Домлотоса.рф. Ну, а мы можем лишь пожелать удачи в нелегком, но благородном деле спасения лошадей.
Майя Новик