Миссия ООН призвала власти Афганистана снять ограничения в отношении женщин

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) по случаю Международного женского дня вновь обратилась с настоятельным призывом к властям Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) отменить ограничения, лишающие женщин и девочек их основных прав.
МООНСА также призвала международное сообщество «воплотить солидарность в действия, усиливая голос афганских женщин, поддерживая их лидерство и инвестируя в их жизнестойкость и будущее».
«Тема этого года — “Для всех женщин и девочек: Права. Равенство. Расширение прав и возможностей” — является суровым напоминанием об афганской реальности, где женщины и девочки сталкиваются с систематическим отстранением от образования, занятости и общественной жизни. Эти ограничения являются не только нарушением прав человека, но и препятствием на пути прогресса Афганистана, усугубляя нищету и изоляцию миллионов людей», — говорится в заявлении МООНСА.
По данным миссии ООН, несмотря на чрезвычайные трудности, афганские женщины продолжают руководить, созидать и поддерживать свои общины. Они предоставляют жизненно необходимые медицинские услуги, руководят предприятиями и организациями гражданского общества и неустанно отстаивают свои права.
«Важно, чтобы они были в центре внимания при решении текущих и возникающих проблем. Восстановление их прав на учебу и работу изменило бы их жизнь, общины и будущее Афганистана на благо всех», — заявила специальный представитель генсека ООН, глава МООНСА Роза Отунбаева.
По словам Отунбаевой, Организация Объединенных Наций в Афганистане едина в осуждении постепенного вытеснения женщин и девочек из общественной жизни.
«Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы инвестировать в устойчивость и лидерство афганских женщин и девочек, которые являются ключом к процветающему и инклюзивному Афганистану», — отметила глава миссии.
В заявлении также говорится, что афганские женщины четко изложили свои требования международному сообществу. К ним, в частности, относятся отстаивание своих прав и свобод, включение их бедственного положения в глобальную повестку дня, обеспечение их представительства за каждым столом, где принимаются решения о будущем их государства, поддержание необходимого финансирования услуг и помощи, необходимой для спасения жизни, и инвестирование в программы, поддерживающие лидерство женщин и их роль в обществе.
«Мы не можем согласиться с будущим, уготовленным афганским женщинам и девочкам, которого мы никогда бы не потерпели для женщин где-либо еще. Наша реакция на их исключение из общественной жизни является проверкой нашей приверженности защите прав женщин и девочек во всем мире. Мы должны поддерживать афганских женщин так, как будто от этого зависит наша собственная жизнь», — заявила глава специального представительства организации «ООН — женщины в Афганистане» Элисон Давидян.
По ее словам, ООН продолжит работу над защитой прав всех афганцев.
«ООН осталась в Афганистане, осуществляет свою деятельность и будет продолжать это делать, работая вместе со своими партнерами для защиты прав всех афганцев», — подчеркнула Давидян.