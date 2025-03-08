Миссия ООН призвала власти Афганистана снять ограничения в отношении женщин

«Мы не можем согласиться с будущим, уготовленным афганским женщинам и девочкам, которого мы никогда бы не потерпели для женщин где-либо еще. Наша реакция на их исключение из общественной жизни является проверкой нашей приверженности защите прав женщин и девочек во всем мире. Мы должны поддерживать афганских женщин так, как будто от этого зависит наша собственная жизнь», — заявила глава специального представительства организации «ООН — женщины в Афганистане» Элисон Давидян.