«Миссис мира» стала 38-летняя врач из Германии Джулия Шнелле

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Жительница Северного Гессена 38-летняя женщина-врач и мать двоих Джулия Шнелле победила в конкурсе «Миссис мира — 2023», сообщают HNA и Hit Radio FFH. Она стала первой немкой, обладательницей этого титула.

«Я счастлива, чувствую облегчение и горжусь собой», — призналась новая «Миссис мира». Она отметила, что проделанная подготовка стоила того. Победительница надеется, что титул поможет продвижению ее проектов для детей и подростков.

В HNA отметили, что в конкурсе «Миссис мира» главное не только внешность, но и социальные проекты, которые продвигают участницы. Проект Шнелле — это психотерапия с участием собак и лошадей. Кроме того, ежегодно в качестве волонтера она помогает детям с тяжелыми формами инвалидности и травмированным солдатам в некоммерческом терапевтическом центре «Island Dolphin Care» во Флориде. В этом учреждении она занимается с пациентами при помощи дельфинов.

В ноябре в Сальвадоре состоялся финал конкурса красоты «Мисс Вселенная». Корона досталась 23-летней Шейнис Алондре Паласиос Корнехо из Никарагуа. Она стала первой представительницей этой страны, которой достался титул.

Шейнис Алондра Паласиос Корнехо получила диплом и степень в области PR и массовых коммуникаций Центральноамериканского университета. Ее приоритет — популяризация тезиса о важности ментального здоровья. Недавно девушка запустила проект Entiende tu mente. Будучи подростком, нынешняя «Мисс вселенная» страдала от приступов тревоги, а в 17 лет стала жертвой домогательства.