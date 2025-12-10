«Мисс Турция» избила российскую модель на вечеринке у влиятельного бизнесмена

Когда Мария и её спутник попытались уединиться в саду, Бюшра напала на россиянку, схватила её за волосы и повалила на землю. Пострадавшей удалось выбраться с вечеринки, но после инцидента она страдала от головной боли и тошноты, после чего обратилась в турецкую прокуратуру. Мария уверена, что нападение было заранее спланировано.