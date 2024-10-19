«Мисс Россия» заявила, что конкурс «Мисс Вселенная» должен быть вне политики

«Мне важно показать, что конкурсы красоты находятся вне политики», — сказала собеседница агентства, отметив, что будет представлять Россию как страну с очень богатой культурой, красивыми девушками, языком, искусством и как ту страну, «которая на конкурс красоты идет с миром».
«Понимаю, что я не отвечаю за чувства и эмоции других людей. Конечно, у каждого человека может сложиться разное отношение ко мне. Я не знаю, как на меня будут реагировать девочки из разных стран, но для себя знаю точно, что приду с миром и буду рада пообщаться с каждой», — сказала она, отметив, что очень хочет по-настоящему, искренне подружиться с каждой участницей.
«Я считаю, что просто у каждого своя точка зрения, свои вкусы, и это абсолютно нормально. Главное, не бояться быть собой», — добавила собеседница агентства.
Подготовка
«У меня нет времени читать все, что обо мне пишут, к хейту я отношусь нейтрально, — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, как отнесется к критике на конкурсе. — И в жизни каждого человека возникает такой момент, когда он сталкивается с общественным мнением или просто с плохими словами. Важно помнить, что стремление угодить каждому может привести к потере индивидуальности».
Говоря о процессе подготовки к конкурсу, Алексеева отметила, что у нее плотный график, на сон остается мало времени. «Дел очень много, но при этом я не скажу, что устаю, мне очень нравится активный ритм жизни», — сказала собеседница агентства.
О конкурсе
«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. В 2023 году в состязании приняли участие девушки из более чем 80 стран. «Мисс Вселенная — 2023» стала представлявшая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо.