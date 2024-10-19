«Мисс Россия» заявила, что конкурс «Мисс Вселенная» должен быть вне политики

«Понимаю, что я не отвечаю за чувства и эмоции других людей. Конечно, у каждого человека может сложиться разное отношение ко мне. Я не знаю, как на меня будут реагировать девочки из разных стран, но для себя знаю точно, что приду с миром и буду рада пообщаться с каждой», — сказала она, отметив, что очень хочет по-настоящему, искренне подружиться с каждой участницей.