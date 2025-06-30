Мировые звезды и послы: Кадыров раскрыл, кто был на свадьбе Адама

Особое значение Кадыров придал тому, что свадьба объединила людей разных культур и статусов, подчеркнув теплую атмосферу праздника. «Гостей было много, но каждый из них дополнял яркую атмосферу, — отметил он, добавив, что старейшины высоко оценили присутствие столь уважаемых фигур, что стало для семьи предметом гордости», — написал глава Чечни. По его словам, такие события укрепляют связи между регионами России и зарубежными партнерами, демонстрируя единство и взаимное уважение.