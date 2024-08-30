Мировые бестселлеры и лучшие отечественные практики в бизнес-библиотеке МБМ

«Онлайн-Академия» работает на портале МБМ с 2018 года. На ней собраны обучающие материалы в разных форматах, позволяющие развивать предпринимательские навыки. Контент представлен в четырех рубриках — «Программы и курсы», «Подкасты и аудио», «Вебинары и видео», «Бизнес-библиотека». Стоит отметить, что только за 2023 год столичные бизнесмены воспользовались «Онлайн-Академией» более 50 тысяч раз.