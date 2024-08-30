Мировые бестселлеры и лучшие отечественные практики в бизнес-библиотеке МБМ

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) расширяет перечень мер образовательной поддержки столичных бизнесменов и предоставляет предпринимателям бесплатный доступ к бизнес-библиотеке МБМ на платформе «Альпина Диджитал».
Библиотека насчитывает более 2,5 тысячи материалов: электронные и аудиокниги, мини-курсы и саммари книг. Воспользоваться новой мерой поддержки смогут представители компаний и предприниматели, имеющие личный кабинет на портале mbm.mos.ru. Прием заявок на получение доступов до 10 сентября на портале МБМ в разделе «Бизнес-библиотека» образовательной платформы «Онлайн-Академия».
Наша задача — помочь жителям столицы реализовать бизнес-идеи, начать свое дело и успешно развивать его. Для этого мы оказываем разностороннюю поддержку, в том числе образовательную. Чтобы знания были доступны каждому москвичу, действует проект «Онлайн-Академия», где можно изучить лучшие отечественные бизнес-практики и мировые бестселлеры деловой литературы.
На сегодняшний день пользователям библиотеки доступно порядка 1,2 тысячи электронных книг и более 560 саммари, 550 аудиокниг и более 140 аудиосаммари, более 20 образовательных курсов.
«Онлайн-Академия» работает на портале МБМ с 2018 года. На ней собраны обучающие материалы в разных форматах, позволяющие развивать предпринимательские навыки. Контент представлен в четырех рубриках — «Программы и курсы», «Подкасты и аудио», «Вебинары и видео», «Бизнес-библиотека». Стоит отметить, что только за 2023 год столичные бизнесмены воспользовались «Онлайн-Академией» более 50 тысяч раз.
Один из постоянных пользователей платформы — предприниматель Глеб Виноградов. Он занимается проектированием и возведением загородных домов. Развивать бизнес помогают знания, которые Глеб Виноградов получает в «Онлайн-Академии».
«Из-за работы я не всегда располагаю достаточным количеством свободного времени для поиска достойных источников новых знаний. И в этом случае меня спасает удобная платформа от МБМ», — поделился предприниматель.
По пути в офис или на объект я часто слушаю подкасты, а свободное время читаю бизнес-литературу по интересующим тематикам. Благодаря изучению материалов «Онлайн-Академии» я научился планировать свой день так, чтобы успевать принимать стратегические решения и справляться с ежедневной рутиной.
Образовательная поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.
Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: «Школа бизнеса МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на сайте МБМ: mbm.mos.ru и по телефону:
Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы», ИНН 7703766666
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