«Мертвые души», Павел Дуров и скептицизм против Киева: итоги выборов в Европе для России

Европа, очевидно, приближается к повороту вправо. Но осознающие это как экзистенциальную угрозу либерал-глобалисты дают бой. Для коллективного Брюсселя победа трампистов в Европе опасна так же, как победа России в СВО. Поэтому, даже если Трамп договорится с Путиным по Украине, Европа не бросит Зеленского и ВСУ. Украина для них символ борьбы за тот самый «цветущий сад» — мировой либеральный миропорядок. И Киев, и Брюссель надеются пересидеть Трампа и ждут реванша Демпартии на довыборах в США осенью 2026 года.