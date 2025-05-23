Результат выборов президента Румынии
Румынский оппозиционер-трампист Джордже Симион лидировал во втором туре выборов президента Румынии, согласно сообщениям ЦИК сразу после начала обработки голосов. При этом по первым же экзитполам его якобы обходил мэр Бухареста либерал Никушор Дан. При подсчете половины бюллетеней Дан вышел вперед на 1%. А при подсчете же 65% протоколов уже Симион лидировал на 2,5%.
В итоге Дан победил с разрывом почти 8%. Очень похоже, что результат подгоняли под выданную заранее формирующую социологию.
В этом значительную роль сыграли меньшинства Румынии — венгры и цыгане, а также граждане соседней Молдавии с румынскими паспортами. Но главное — это «мертвые души», сотни тысяч которых обнаружил Симион в преддверии дня выборов. Это очень напоминает «мертвецов» Санду на осенних выборах в Молдавии.
Тем временем основатель и владелец Telegram Павел Дуров, сам не понаслышке знающий, какое влияние оказывает на румыно-молдавский регион Франция, в ходе голосования в Румынии издал громкий крик души на десятки миллионов пользователей Telegram. Крик о попранной европейской демократии. И ведь о том же говорил ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности.
Но либеральные глобалисты решили забить призрак трампизма, бродящий по Европе, в зародыше. Сначала сняли с румынских выборов популярного антиглобалиста Кэлина Джорджеску, наплевав на покровительство Вэнса, теперь крадут победу у Симиона, обещавшего сделать Джорджеску премьером.
Павел Дуров заявил, что глава французской внешней разведки Николя Лернер обращался к нему, чтобы повлиять на выборы в Румынии. Тот просил «блокировать консервативные голоса» перед президентскими выборами. Дуров лично убедился в цензуре либеральных глобалистов. Когда он находился в заключении в парижском отеле, его заставили массово закрыть телеграм-каналы молдавских оппозиционеров. Теперь Дуров прямо обвиняет в политической цензуре Францию.
Голосование в Польше и Португалии
Параллельно прошли выборы в Польше и Португалии. В обеих странах правые консерваторы показали серьезный результат, как ранее АдГ на выборах в бундестаг и партия Найджела Фараджа на местных выборах в Великобритании.
В Польше трамписты-евроскептики пока проигрывают на президентских выборах. По окончательным цифрам разрыв совсем небольшой — 31,4% у еврооптимиста Рафала Тшасковскового против 29,5% у консерватора Кароля Навроцкого. Но в сумме у Навроцкого и еще у двух правых кандидатов — Менцена и Брауна (кстати, оба не русофобы) — выходит 50,7%. И, согласно социологии, процент голосов за Навроцкого во втором туре был примерно равен суммарному проценту этой тройки кандидатов. То, что 20% набрали открытые нерусофобы, показательно.
Сам Навроцкий никакой не русофил и скорее даже больший русофоб, чем либерал Тшасковский. Но он одновременно евро- и укроскептик. И с точки зрения российских интересов в этом плане ситуативно Навроцкий более предпочтительная фигура, хотя бы ради противоречия внутри ЕС и сковывания Киева.
Разумеется, как и в Румынии, глобалисты попытаются нагнать явку во втором туре, но в Польше это куда сложнее, ведь в первом туре уже проголосовало ⅔ избирателей.
Наконец, в Португалии на досрочных парламентских правые из консервативной партии Chega, в последние годы набиравшей популярность, показали запрос общества на суверенизм и заняли второе место с результатом более 22,5%, уступив лишь либералам-центристам. А вот Социалистическая партия (PS), еще недавно правившая с абсолютным большинством, показала худший результат с 1987 года. Ее лидер Сантуш ушел в отставку.
Европа, очевидно, приближается к повороту вправо. Но осознающие это как экзистенциальную угрозу либерал-глобалисты дают бой. Для коллективного Брюсселя победа трампистов в Европе опасна так же, как победа России в СВО. Поэтому, даже если Трамп договорится с Путиным по Украине, Европа не бросит Зеленского и ВСУ. Украина для них символ борьбы за тот самый «цветущий сад» — мировой либеральный миропорядок. И Киев, и Брюссель надеются пересидеть Трампа и ждут реванша Демпартии на довыборах в США осенью 2026 года.