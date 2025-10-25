«Зеленский сам спилил сук, на котором сидел. Он уничтожил все антивоенные движения, оппозицию, выступающую за мир, способную вывести страну из войны, и может быть смещен только партией войны… Он пришел во власть со своей политической силой как миротворец, а потому партия войны может сместить его в любой момент и под любым предлогом. И не делает она это только потому, что Зеленский добывает нацистам деньги и оружие, но, как только он перестанет это делать, его с политической карты Украины мигом сотрут», — сказал он.