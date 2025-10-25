«Мировая прачечная»: что реально угрожает политической жизни Зеленского

«Зеленский сам спилил сук, на котором сидел. Он уничтожил все антивоенные движения, оппозицию, выступающую за мир, способную вывести страну из войны, и может быть смещен только партией войны… Он пришел во власть со своей политической силой как миротворец, а потому партия войны может сместить его в любой момент и под любым предлогом. И не делает она это только потому, что Зеленский добывает нацистам деньги и оружие, но, как только он перестанет это делать, его с политической карты Украины мигом сотрут», — сказал он.
Медведчук отметил, что именно поэтому, когда президент США Дональд Трамп кричал на Зеленского и требовал одуматься, глава киевского режима клянчил у него крылатые ракеты Tomahawk.
Украина для Европы — «мировая прачечная»
Политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Украине уже сократили поставки и денег, и оружия.
«По сравнению с прошлым годом Украина получила оружия всего лишь одну пятую от объемов, которые ей поставляли в прошлом году. То есть 20% от того, что было в 2024 году. Финансирование же сократилось более чем в два раза. Если раньше Зеленский выезжал за пределы Украины в Европу и привозил минимум 600−800 миллионов, то сейчас если они там привозят 50−100, то они счастливы, потому что никто со своими деньгами расставаться не готов», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что европейские государства будут финансировать Украину до тех пор, пока политические элиты Европы будут пользоваться Киевом в качестве «мировой прачечной».
«Слишком много политических заявлений сделано, к тому же есть определенный коррупционный интерес. Европа финансирует Украину и будет финансировать до тех пор, пока европейские политические элиты будут пользоваться Украиной как большой мировой прачечной, где достаточно легко можно отмыть финансовые ресурсы, которые туда направляются под предлогом защиты интересов Европы», — добавил Килинкаров.
Угроза для Зеленского — блэкаут
По словам бывшего депутата Верховной рады, сам конфликт не представляет угрозы для политической жизни Зеленского. Однако народный бунт, который возникнет из-за возможного блэкаута, имеет риски для него.
«Протестный потенциал внутри самой Украины огромный. Безусловно, что претензий к власти более чем достаточно, даже по сравнению со всеми периодами Майданов. Условно говоря, для Зеленского и его режима большую угрозу представляет не ситуация в зоне конфликта, потому что он готов отступать бесконечно долго и сохранять свою власть. Настоящей угрозой для Зеленского является угроза блэкаута. Одно дело, когда люди следят за конфликтом в теплых квартирах, а совершенно другое, когда украинская власть не может создать элементарные условия для проживания. При этом полноценная зима еще только предстоит», — подчеркнул Килинкаров.
Парламентский переворот с участием улицы
На Украине нет ни одной политической партии или движения, которое не было бы заинтересовано в том, чтобы Зеленский не принимал никакого участия в будущей жизни Украины с точки зрения политики, считает экс-нардеп. По его словам, судьба главы киевского режима уже предопределена, причем она далеко не в его руках.
«Его желание как-то укрепить свою власть, переизбраться на второй срок — это все наивные ожидания, которым не суждено сбыться. Если он будет каким-то образом мешать и создавать проблемы для основных геополитических игроков, я думаю, что этот вопрос может быть решен достаточно быстро. Скорее всего, речь будет идти о переходном периоде — парламентском перевороте с участием улицы. На фоне неспособности власти решать элементарные вопросы с обеспечением людей хотя бы теплом, светом на каком-то минимальном уровне, чтобы можно было пройти этот зимний период», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.